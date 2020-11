L’IQOS è l’innovativo dispositivo che scalda la sigaretta senza bruciare il tabacco. Essa permette, cioè, di fumare una sigaretta senza produrre alcuna cenere e senza avvertire l’odore classico di sigaretta a cui si è abituati. L’ IQOS è presente ormai sul mercato da qualche anno e divide il mondo tra sostenitori incalliti ed oppositori preoccupati dei papabili rischi. Tutto quello che bisogna sapere sull’IQOS come alternativa alla sigaretta è in questo articolo.

Il principio di funzionamento

Le classiche sigarette vengono accese, bruciano e producono cenere e odore di fumo. L’ IQOS nascerebbe per porre rimedio a tali inconvenienti. Essa è dotata innanzitutto di un case che la racchiude, consente il collegamento Bluethoot al proprio Smartphone, e che carica il dispositivo oltre a custodirlo. In cima, una fessura nella quale viene inserita la mini sigaretta, appositamente ideata per il funzionamento del dispositivo. Per via di speciali contatti che si trovano sul fondo l’ IQOS si accende con il calore. Non produce quindi cenere e non sporca, perché rimane inserita nel dispositivo.

L’aroma delle sigarette si può scegliere tranquillamente in base al proprio gusto: dal caratteristico tabacco, alla menta o agli agrumi e così via. IL sapore e l’odore ricordano proprio i caratteristici connotati dell’aroma scelto. Una volta terminata, la sigaretta si presenta esattamente nel suo aspetto iniziale e si può riporre in appositi portasigarette, nell’attesa del suo successivo smaltimento. Il design è accattivante, colorato e si possono personalizzare case, cappuccio e guscio protettivo.

L’IQOS meglio o peggio della sigaretta classica?

Tutto quello che bisogna sapere sull’IQOS come alternativa alla sigaretta ingloba anche il dibattito sulla sicurezza. Sin dal principio della sua comparsa sul mercato, l’IQOS ha diviso il pubblico dei consumatori. Anche gli esperti non si sono tirati indietro dall’esprimere un giudizio circa la salute dei suoi utilizzatori frequenti. La verità è che, per comprendere realmente se si tratti di un dispositivo che fa meno male rispetto alla comune sigaretta, bisogna attendere. Solo a distanza di qualche anno potranno studiarsi comportamenti e condizioni di salute dei suoi utilizzatori. Per il momento, l’IQOS viene presentata come una valida alternativa alla sigaretta, che permette di assaporare il tabacco, senza produrre cenere e cattivo odore. Tutto quello che bisogna sapere sull’IQOS come alternativa alla sigaretta è che, comunque, non si tratta di un prodotto completamente privo di rischi.

Il prezzo di acquisto, invece, è di circa 70 euro per il dispositivo, il pennino, il case e gli strumenti attraverso cui rimuovere il tabacco accidentalmente depositatosi sul fondo. Non trattandosi, poi, di una sigaretta elettronica, vige l’obbligo di astenersi dal fumarla nei locali chiusi, che espongono il cartello con il relativo divieto.