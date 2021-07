I saldi rappresentano il momento in cui i negozi praticano sconti e offerte ghiotte che fanno brillare gli occhi a tutti gli amanti dello shopping. Il calendario della Penisola non è uguale per tutte le Regioni, ma, in linea generale, luglio è il mese prescelto per la maggior parte di esse. Proprio come il calendario varia da Regione a Regione, anche i capi e i prodotti da non farsi sfuggire dovrebbero variare.

I capi e i prodotti da non farsi sfuggire durante questi saldi

Regioni costiere

Iniziamo proprio dai luoghi che più ricordano l’estate: le zone costiere. Sicuramente nel carrello dei saldi non deve mancare un’ottima protezione solare, per ottimizzare l’abbronzatura e proteggere la pelle dai danni del sole.

Inoltre dovrebbero essere presenti dei costumi, non solo per seguire la moda, ma soprattutto per trovare il modello che meglio si adatta a ciascuna fisicità. Per di più, è bene sottolineare come i costumi più datati spesso perdano di elasticità e comfort: quale occasione migliore per rinnovare il guardaroba se non i saldi?

In città

Se le vacanze occupano una piccola porzione del tempo a disposizione, è bene scegliere capi che utilizziamo in modo più duraturo e versatile.

Perché non investire su camicie, pantaloni e abiti? Danno la possibilità di essere utilizzati con più frequenza, sia in vacanza che al lavoro. Inoltre regaleranno la sensazione di nuovo, fresco e fashion molto più spesso rispetto a capi acquistati solo per le vacanze.

Per avere sempre un tocco in più è bene scegliere un profumo che accenda i nostri desideri, il cui acquisto con i saldi rappresenta un risparmio.

Zone montane

La spina dorsale dell’Italia è costituita da monti che offrono diverse possibilità di svago. Per quale motivo, allora, perchè non acquistare prodotti tecnici, approfittando delle riduzioni di prezzo?

Scarpe da trekking di qualità, giacche adatte alle escursioni e gite previste, dovrebbero essere nel carrello degli amanti della montagna. Perché? Semplicemente per garantire la massima sicurezza e assicurare più comfort durante le uscite.

Inoltre degli ottimi occhiali da sole, in grado di riparare dal riverbero della luce sulla neve, non dovrebbero mai mancare! La protezione solare, viste le numerose ore passate all’aperto, è tassativamente prevista in ogni carello ben organizzato.

Abbiamo visto, dunque, i capi e i prodotti da non farsi sfuggire durante questi saldi a seconda dell’area territoriale in cui ci troviamo.

