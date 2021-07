Siamo giunti ad un punto davvero interessante per i mercati azionari internazionali. Le incognite sono tante, dall’inflazione alla pandemia in corso e alle sue varianti, ma alla fine, l’ultima settimana di contrattazione conferma che ogni ritracciamento viene sempre comprato. Almeno per il momento.

Cosa fare per portare le probabilità ulteriormente a favore?

I grafici di lungo termine continuano a rimanere impostati al rialzo e fino a quando non si abbandoneranno determinati livelli, non si verificheranno le condizioni per chiudere delle posizioni. Anzi, i ritracciamenti, in questo contesto diventano una straordinaria occasione di acquisto.

Come al solito, il nostro consiglio è di investire in ottica di almeno 60 mesi con un asset diversificato dal punto di vista geografico e quindi di puntare sull’indice azionario mondiale mentre con una parte del portafoglio si possono comprare dei titoli sottovalutati.

Quale consiglio operativo per i prossimi giorni?

Dopo una forte salita da inizio anno i prezzi di Reti spinti dalla sottovalutazione potrebbero continuare al rialzo.

Procediamo per gradi.

Il titolo ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 1,49 in rialzo dell’1,36%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 0,74 ed il massimo a 1,69.

Analisi sommaria di bilancio

La società con sede a Busto Arsizio capitalizza in Borsa 18,6 milioni di euro e fornisce servizi di consulenza informatica.

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano il fair value in area 2,49. I nostri calcoli invece, ponderati sui bilanci degli ultimi 4 anni, calcolano un fair value in area 2,40.

Si ravvisa un’interessante sottovalutazione quindi dei prezzi correnti.

Dopo una forte salita da inizio anno i prezzi di Reti spinti dalla sottovalutazione potrebbero continuare al rialzo. La nostra strategia di investimento

Attenzione, il titolo scambia con pochi volumi e quindi la volatilità sia al rialzo che al ribasso potrebbe essere molto alta e portare anche a perdite rilevanti.

Fino a quando il titolo reggerà al rialzo in chiusura settimanale il livello di 1,275, la tendenza rialzista di lungo termine rimarrà intatta. Supporto di breve termine a 1,42 ed obiettivo a 1/3 mesi in area 1,70/1,85.

Si procederà per step.