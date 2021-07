Questo particolare arcipelago minuscolo stupirà sicuramente

Il Mediterraneo che bagna le coste meridionali e la Sicilia è anche dolce culla di un piccolissimo, ma stupendo arcipelago. Malta, Gozo, Comino e Cominotto, solo per citare le più grandi, mostreranno come le dimensioni non siano sinonimo di potenza.

Storicamente infatti questo arcipelago è stato punto nevralgico e strategico di diversi popoli. Ognuno di loro ha lasciato un’importantissima traccia della propria cultura.

Con il passare del tempo la lingua, le abitudini, le tradizioni e l’architettura hanno lentamente assorbito queste tracce e le hanno unite, mescolate ed equilibrate generando ciò che noi oggi possiamo assaporare a pochissimi passi.

Come raggiungere questo arcipelago

Dagli aeroporti italiani è semplice individuare dei voli low cost che con tratte di una o due ore portano a questo particolare stupendo arcipelago minuscolo che stupirà di sicuro.

Già nelle fasi di atterraggio si capisce immediatamente che ci si confronterà con uno stile completamente diverso: lingua, architettura e tradizioni.

Gli edifici rappresentano il giusto compromesso ed equilibrio tra l’architettura araba e la tradizione e sfarzosa europea. Il maltese è un mix tra siciliano, italiano e arabo, ma è lingua ufficiale anche l’inglese e inoltre l’italiano è molto conosciuto e parlato.

Cosa fare in questo particolare minuscolo arcipelago che sicuramente stupirà

La sua geografia soddisfa tutti: amanti del mare, del trekking, delle lunghe passeggiate o della vita mondana.

Le coste scendono a picco nella parte sud orientale dell’isola mentre creano dolcissime discese dorate verso la parte occidentale.

I traghetti o le gite organizzate, in partenza dai principali porti dell’ovest, permettono di raggiungere con facilità l’altra grande isola, Gozo, e le perle di Comino e Cominotto.

La Valletta è una vera città d’arte che si presta ai ritmi della vita odierna e si lascia scoprire con calma. Mentre la zona di Paceville è un vero paradiso per gli amanti della vita notturna e delle discoteche.

Il costo della vita in vacanza risulta molto contenuto, il che rende Malta una meta per tutti!