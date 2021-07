Eccoci arrivati in estate e, come al solito, abbiamo casa che è diventata un forno. Certo, d’inverno ci lamentiamo delle temperature basse, dei mal di testa e dei raffreddori. In primavera odiamo il cambio repentino di clima, che ci porta effetti devastanti sul nostro modo di vestire da un giorno all’altro.

D’autunno odiamo le giornate fredde e buie, che spesso sono piovose e tristi. D’estate invece? Ebbene, in pochi sanno che potremmo anche lamentarci. In particolare, possiamo lamentarci per una malattia che pensavamo essere solo invernale: il raffreddore estivo! Non solo, purtroppo. Tra l’altro, però, d’estate arriva anche il caldo e l’afa.

Spesso ricorriamo a condizionatori e altre soluzioni economiche, come questa che Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo dato al Lettore. Tuttavia, c’è un’abitudine che forse dovremmo quantomeno limitare in estate per abbassare la temperatura in casa. Infatti, basta caldo e afa in casa con questa semplice e geniale soluzione.

A volte basta rimandare un piacere

Tra ottocento e novecento. Non parliamo di due secoli di storia affascinanti e da conoscere meglio, ma di gradi centigradi. Ecco, ogni volta che accendiamo una sigaretta al suo centro raggiungiamo proprio quei valori.

Immaginiamoci le quattro di pomeriggio di un caldissimo sabato di luglio. Se vogliamo proprio avere ancora più caldo non possiamo fare altro che accenderci una sigaretta in casa. Se invece vogliamo cercare di evitare questa situazione, sappiamo cosa fare.

Di conseguenza, se vogliamo rinfrescare casa la soluzione migliore è senza subbio smettere di fumare all’interno. Con un punto di vista salutista, sarebbe meglio smettere di fumare per sempre.

Certo, non è possibile per molti smettere così facilmente. Tuttavia, se almeno vogliamo mantenere una temperatura corretta in casa e sentirci freschi cerchiamo di ridurre il fumo. Perlomeno durante il giorno, o perlomeno dentro casa.