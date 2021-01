Il caso che stiamo per descrivere è il seguente. Un automobilista parcheggia la sua auto lungo la strada pubblica. Con la strada confina un giardino privato. Una pianta nel giardino privato cade oltre il muro di confine e sfonda il tetto dell’auto in sosta. Chi paga i danni provocati dalla caduta di un albero privato sulla pubblica strada?

Il codice civile riconosce la responsabilità per danni in capo al proprietario della cosa che ha provocato il danno. Questo perché il proprietario ha l’obbligo di custodia delle cose stesse.

Il proprietario non è responsabile nel solo caso di danno dovuto a caso fortuito. Non è però facile dimostrare il caso fortuito. La norma in parola è l’art. 2051 del codice civile che parla in genere di cose sottoposte a custodia. Quindi la responsabilità prevista da questa norma vale per ogni tipologia di bene, compresi alberi e piante. La responsabilità del proprietario sarà sia civile che penale.

Responsabilità civile significa che il proprietario dell’albero dovrà risarcire il danno economico provocato alla macchina in sosta o al passante che subisca ferite. In questo secondo caso il proprietario dell’albero potrà anche trovarsi coinvolto in un processo penale per lesioni personali.

Il reato potrebbe essere anche più grave ed arrivare, per esempio, anche all’omicidio. Per come descritta dal codice civile quella del proprietario è una responsabilità oggettiva. Significa che il proprietario è responsabile per il solo fatto oggettivo di essere proprietario di quell’albero. Di conseguenza, non potrà evitare la sanzione dimostrando che non c’è stata alcuna intenzionalità da parte sua nel trascurare quell’albero.

L’unica difesa possibile consiste nel dimostrare il caso fortuito, ossia che l’incidente è avvenuto per ragioni del tutto imprevedibili e straordinarie. Potrà, allora, essere utile, per il proprietario, dimostrare di aver manutenzione e potature periodiche. Se la pianta cade ugualmente sarà più facile sostenere che quel fatto fosse del tutto imprevedibile.