I biglietti del treno costano troppo? Ecco come trovare le offerte migliori grazie a questi 3 trucchetti

Impara a sfruttare la tecnologia con queste 3 tecniche utili per trovare prezzi scontati e viaggiare in totale comfort.

Durante le vacanze, ci sono due tipi di viaggiatori. Il primo è il viaggiatore esperto, quello super organizzato e, diciamolo, anche un po’ ansioso. È la classica persona che vuole pianificare tutto per filo e per segno, per non perdere neanche un minuto di tempo prezioso.

Il secondo viaggiatore è quello più rilassato, che vive gli eventi come vengono, godendosi quel che viene con serenità. Ebbene, ci sono differenze colossali tra questi due personaggi, ma se c’è una cosa che entrambi devono organizzare, quella è il viaggio. Tra le soluzioni più utilizzate c’è sicuramente il treno.

Viaggiare in treno è una soluzione pratica e comoda, sotto diversi punti di vista. Una volta arrivati sul treno, infatti, non dovremo più pensare alla strada, e potremo goderci le ore di viaggio come più preferiremo. Si potrà dormire, leggere un libro, guardare un film, e farsi due passi nei corridoi per sgranchirsi le gambe.

Ma come fare per trovare biglietti a prezzi super scontati? Esistono dei trucchetti furbi per trovare tariffe scontate e convenienti? Per fortuna sì, grazie a dei semplici espedienti da sfruttare prima di prenotare. Vediamo quali sono, e smettiamola di spendere una fortuna per prenotare.

I biglietti del treno costano troppo? Diventa furbo e sfrutta questi 3 segreti per spendere pochissimo

Sappiamo tutti che prenotare in anticipo sia una delle migliori tecniche per portarsi avanti e risparmiare. Talvolta, però, non basta neanche questo per farci trovare le tariffe più basse. O meglio, potremmo fare sicuramente di più.

Il primo trucchetto da ricordarsi di effettuare sempre prima di prenotare dei biglietti è quello di fare l’accesso della propria area personale. Ogni sito, infatti, prevede una sezione personale, che risponde al nostro nome.

Ebbene, sarà proprio tramite questa sezione che riusciremo a collezionare punti in base alle prenotazioni che acquisteremo. Più biglietti prenoteremo, più punti otterremo. E, una volta raggiunto un determinato quantitativo di punti, potremo sfruttare questi ultimi per ottenere sconti sui biglietti. Un po’ come accade al supermercato insomma!

Sfruttare le occasioni giuste

Di frequente accade che i siti ufficiali delle compagnie di viaggio più importanti prevedano delle offerte. Spesso le promozioni riguardano viaggi andata e ritorno in giornata, o spostamenti fatti in giorni infrasettimanali.

Dovremo assolutamente sfruttare queste occasioni, e prenderle al volo prima possibile.

Per rimanere sempre aggiornati su sconti e offerte, il consiglio è quello di scaricare l’app della compagnia in questione, e attivare le notifiche per le promozioni.

Altrimenti potremo farci furbi e utilizzare il codice sconto che, spesso, viene inviato tramite le newsletter ufficiali.

Sconti in base all’età

I biglietti del treno costano troppo quando non usufruisci neanche degli sconti legati all’età. Sui siti delle compagnie di viaggio più famose, infatti, sono previste offerte per i giovani fino ai 26-30 anni, e poi per le persone che hanno superato i 60 anni.

Non sottovalutiamo, inoltre, l’enorme potenzialità dei comparatori di prezzi. Su internet ne esistono diversi, e sono uno strumento d’oro per risparmiare. Il comparatore, infatti, confronterà per noi le tariffe presenti online, in base alla data e all’orario che inseriremo. In pochi secondi, ci restituiranno un quadro completo dei prezzi disponibili al momento.

