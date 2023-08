Quanto costa dormire in Inghilterra dov’è nato Shakespeare in alcune strutture per una vacanza rilassante

Ci sono momenti nella vita in cui ci si appassiona a serie tv, film e libri e si vorrebbero visitare i luoghi dove sono ambientati. Lo stesso può accadere con i posti dove vivono attori famosi e vip. Se stiamo pensando di partire per la Gran Bretagna, possiamo fermarci qualche giorno nelle località legate a William Shakespeare.

Nella formazione scolastica oltre alle materie scientifiche si studiano anche quelle dette umanistiche. Probabilmente alcune opere appassionano poco, ma ci sono autori che continuiamo ad apprezzare anche dopo molti anni. Uno tra i tanti è William Shakespeare. Poeta e drammaturgo, seppe toccare vari aspetti dell’animo umano trattando argomenti tra i più vari. Probabilmente è capitato un po’ a tutti di citare in un discorso titoli o frasi di alcune sue opere. Pensiamo ai sonetti, ai drammi e alle commedie. Citiamo Romeo e Giulietta, Molto rumore per nulla e Amleto.

Nella contea del Warwickshire in Inghilterra si trova Stratford-upon-Avon. Qui ogni anno tanti visitatori da ogni parte del Mondo si recano per ammirare la probabile casa natale di Shakespeare e per fare un giro al museo. Ci sono anche diversi teatri e il museo dei Teddy Bear. La zona attrae anche per la meravigliosa natura.

Scopriamo quanto costa dormire in Inghilterra dov’è nato Shakespeare

Se anche noi vogliamo recarci in quelle zone dell’Inghilterra, possiamo pernottare in diverse strutture. Eccone alcune.

Nel Warwickshire un loft per massimo 5 ospiti con molti comfort per due notti potrebbe costare 77,00 euro a persona. Alla cifra si sommano costi aggiuntivi, come la pulizia. Il totale sarebbe di 243,00 euro. L’host è Mark.

Nei paraggi ci sono molti pub, un castello e in auto si può raggiungere la vicina Stratford-upon-Avon.

Nella campagna vicino al paese del Bardo si potrebbe dormire in un fienile riadattato. La struttura accoglie pure animali domestici al seguito. Due notti verrebbero 299,00 euro a ospite, servizi vari inclusi. L’host è Leslie.

Se si preferiscono gli hotel, ce ne sarebbero di molto economici nella cittadina. I prezzi si aggirano sui 200,00 euro a persona per due pernottamenti.

Altre attrazioni del Warwickshire

Dopo aver appreso quanto costa dormire in Inghilterra dov’è nato Shakespeare in media, passiamo a una curiosità.

Tra i regalini che si ricevono da piccoli ci sono i modelli in scala di automobili di vario tipo. Prendere la patente è uno dei primi desideri quando poi si diventa maggiorenni. Guidare vetture di lusso proprie o a noleggio inoltre è il sogno di tanti. Oltre a godere del paesaggio e visitare Stratford-upon-Avon e i suoi dintorni, c’è un posto imperdibile per gli appassionati delle quattro ruote. Si tratta del British Motor Museum che si trova in Banbury Road a Gaydon nella contea del Warwickshire. Si tratta delle più grandi collezioni di automobili britanniche che celebrano sia il passato che il presente. Più di 400 vetture, quindi, da ammirare facendo un salto nel tempo.