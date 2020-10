Cosa succede se ricevi una multa per violazione dei DPCM e non la paghi? Non pagare una multa per violazione dei nuovi DPCM potrebbe costarti molto caro. Dunque, se avevi pensato di “scappottartela” anche non pagando le sanzioni, hai fatto male i tuoi conti. Infatti, ti pignoreranno i beni o il 20% dello stipendio se non paghi questa multa.

La curva dei contagi si fa sempre più ripida e i DPCM tornano a farsi sempre più restrittivi. Il rischio di beccarsi una multa si fa, quindi, sempre più concreto. Se state pensando però di passarla liscia non pagando le sanzioni previste in caso di violazione delle norme anti Covid-19, pensate male. Non pagare le multe per violazione delle regole imposte potrebbe costarvi molto più dell’importo stesso della sanzione.

Una piccola postilla prima di andare avanti: ad oggi, sono previste sanzioni amministrative per chi non rispetta i DPCM. Durante il lockdown, invece, le sanzioni erano anche di carattere penale. Lo Stato ha deciso di fare inversione di marcia sull’argomento, depenalizzando le sanzioni.

Ti pignoreranno i beni o il 20% dello stipendio se non paghi questa multa

Anche se lo Stato ha deciso di depenalizzare le sanzioni, non bisogna pensare di poter per questo fare i furbetti e non pagare le multe. In caso di mancato pagamento e dopo la messa a ruolo della multa, potremmo infatti ricevere una cartella esattoriale dall’Agenzia delle Entrate. Passati 60 giorni dalla notifica esattoriale, quest’ultima diventa esecutiva, il che vuol dire che l’Agenzia delle Entrate potrà procedere al pignoramento dei nostri beni senza chiedere l’autorizzazione al giudice.

Infatti, si rischia addirittura il pignoramento del 20% dello stipendio (o della pensione). In alternativa, possono anche bloccare il nostro conto corrente. Se si verificherà quest’ultimo caso, il blocco sarà pari solo alla cifra della sanzione.

Ragion per cui, se malauguratamente doveste beccare una multa Covid, abbandonate l’idea di fare i furbetti e pagatela!

Se sei sempre molto attento alla questione multe, allora ti piacerà quest’articolo.