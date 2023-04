I 7 alimenti straordinari che aiutano a regolare i disturbi del sonno causati dall’ora legale: lo dice la scienza

È da poco scattata l’ora legale. Un cambio che permette di risparmiare energia ma provoca disturbi non da poco. Stress, malessere e affaticamento sono il prezzo da pagare alla variazione del nostro orologio interno. Come rimediare? Partendo dalla dieta.

Che il cambio dell’ora scombussoli la nostra vita, lo abbiamo capito sulla nostra pelle. Dormiamo meno non solo la prima notte, che sarebbe il minor male, ma anche nelle notti a seguire. La verità è che l’ora legale altera il ritmo circadiano, l’orologio interno che regola il ciclo di sonno veglia. La sera la luce dura più a lungo rendendo difficoltoso all’organismo il mettersi in modalità riposo. C’è chi si abitua in pochi giorni, chi impiega settimane. Ma l’alimentazione può darci una mano.

I benefici di una dieta sana ed equilibrata

Ci sono molte evidenze scientifiche sui benefici di una dieta sana ed equilibrata nel migliorare l’umore e ridurre gli stati d’ansia. La dieta mediterranea, in particolare, fornirebbe in modo bilanciato tutti i componenti fondamentali per il raggiungimento del benessere fisico e mentale. Ma quali sono i 7 alimenti straordinari che dovremmo privilegiare per la conquista della serenità e per fare sonni tranquilli?

Cominciamo dal riso integrale e dai cereali integrali che sono indispensabili per un buon riposo. Sono alimenti che regolano la secrezione di melatonina grazie alla presenza di triptofano. Aiutano a ridurre lo stress e agiscono come calmanti naturali. Mangiare la sera una piccola porzione di carboidrati complessi favorisce sicuramente il sonno e aiuta a dormire meglio. Sono ricchi di triptofano anche alcuni vegetali, come lattuga, zucca, cavoli e mandorle.

I 7 alimenti straordinari in grado di favorire il riposo

Un bel piatto di legumi? Consigliatissimo. Fanno parte, infatti, di quel gruppo di alimenti che stimolano la produzione di serotonina, l’ormone del benessere che aiuterebbe a contenere l’ansia e lo stress. Altri alimenti che appartengono alla stessa categoria sono le banane e le uova, che andrebbero inseriti quotidianamente nella nostra dieta.

Il Parmigiano, lo yogurt e i formaggi freschi sono ricchi di vitamine del gruppo B che potenziano l’azione del triptofano. Favoriscono quindi il riposo e regolano il ciclo sonno veglia. Anche il cavolfiore è ricco della stessa vitamina. Che dire di una bella spremuta di agrumi? Ha un alto contenuto di vitamina C che favorisce l’assorbimento del ferro, un minerale che combatte la stanchezza e permette di riposare bene. Sono ricchi di vitamina C anche i kiwi e i peperoni. Associamo questi cibi ad alimenti ricchi di ferro, come i legumi o la carne. È un abbinamento perfetto.

L’importanza dei sali minerali

Per favorire il riposo sono importanti anche i sali minerali. La banana è ricca di potassio, che favorisce il rilassamento muscolare e regola la pressione arteriosa. Ne sono ricchi anche l’avocado, i pistacchi e le noci. Per favorire il rilassamento e la distensione muscolare dovremmo mangiare anche il riso venere. È straordinariamente ricco di magnesio, così come lo sono anche la frutta secca e le verdure a foglia verde.

Infine, nell’elenco non possono mancare le tisane. Il consiglio è di berle almeno due ore prima di andare a dormire per non correre il rischio di svegliarsi durante la notte con la necessità di andare in bagno. Le più indicate per favorire un buon riposo sono quelle a base di camomilla, di biancospino e di valeriana.