Alcuni vip hanno la fobia per le bollette e i loro comportamenti sono a dir poco curiosi. Altri ci dicono come spendere di meno e risparmiare. Alcuni hanno avuto esperienze da incubo o strappalacrime e le hanno condivise con social e web. Come risparmiare sulle bollette della luce con i consigli di Kate Winslet e lo Chef Vissani? Ecco cosa possiamo imparare.

Dobbiamo stare attenti ogni volta che facciamo in casa gesti automatici su cui non riflettiamo. Uno di questi è quello di accendere l’interruttore della luce illuminando la stanza anche quando non ne abbiamo bisogno. Le bollette si gonfiano in fretta, l’energia scarseggia e costa, l’ambiente ci chiede un aiuto, dobbiamo risparmiare. È un discorso che vale anche per le star. Chi se lo può permettere fa qualcosa in più.

La star di Titanic Kate Winslet stava guardano la BBC scozzese al buio e ha sentito la storia commovente di Carolynne Hunter. Questa mamma non poteva permettersi di pagare la bolletta della corrente che ammontava a 17 mila sterline per via del macchinario che aiutava la figlia dodicenne a vivere. Il rischio era quello di non poter più aiutare la figlia. Kate Winslet è intervenuta pagando la bolletta con un gesto che è stato evidenziato da tutti i media. La Winslet ha riflettuto sul fatto che spesso utilizziamo l’energia quando non ne abbiamo bisogno mentre chi ne ha realmente non lo può fare ed è costretto a soffrire.

Comportamenti virtuosi

Kate Winslet e lo Chef Vissani hanno avuto esperienze indimenticabili con le bollette. Il famoso Chef stellato, mentre il caro bollette rischia di mettere in ginocchio l’intero Paese, riceve una bolletta da 16.500 euro nel suo ristorante di Orvieto. L’insegnamento è palese. Nessuno è al riparo e i comportamenti virtuosi sono raccomandati a tutti.

Rispettare le fasce orarie, utilizzare l’energia elettrica solo quando è necessario, scegliere le compagnie che hanno le offerte migliori sarebbe la base. Se dobbiamo investire facciamolo con gli elettrodomestici di nuova generazione che consumano di meno e portano vantaggi con la manutenzione. Lo chef si è trovato in difficoltà soprattutto nel momento in cui eroicamente ha deciso di non aumentare i prezzi nel menù. La vita dei ristoratori comincia farsi difficile. O forse lo è sempre stata.

Come risparmiare sulle bollette della luce con i consigli di Kate Winslet e lo Chef Vissani , anche Hollywood coinvolta

Molti vip hanno la fobia delle bollette. Forbes ha evidenziato quali sono quelli che più di tutti tendono ad avere un comportamento parsimonioso. Questo oggi non è più un difetto, questi atteggiamenti potrebbero salvarci in futuro. Madonna ha affermato che il fatto di essere ricca non la porta a saltare i controlli degli scontrini quando i domestici vanno a fare la spesa. In casa le luci si accendono quando è necessario e le bollette sono sempre sotto controllo. Nicole Kidman e Mel Gibson hanno affermato di odiare gli sprechi. Il loro conto in banca non è quello di una persona comune ma il loro comportamento si. Quindi portafoglio ben chiuso ed energia elettrica solo quando è necessario.

Brigitte Bardot ha sempre comprato le creme di bellezza nei grandi magazzini e non in profumeria. Le luci della sua specchiera erano sufficienti per illuminare l’intera camera da letto. Anthony Hopkins viaggia sempre in economy i cui voli atterrano alla stessa ora della prima classe. Sarebbe una delle star più attente alle contrattazioni con le società che forniscono energia elettrica. Così come Tobey Maguire. L’Uomo Ragno coltiva da solo le rose in giardino e utilizza meno acqua possibile. Risparmio in casa e anche quando regala i fiori alle sue conquiste.