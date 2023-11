I 5 segreti per diventare milionario a 39 anni seguendo 5 semplici regole che tutti possono adottare

Un imprenditore americano ha condiviso le sue strategie per accumulare una fortuna in pochi anni. Scopri quali sono le 5 regole che ha seguito per diventare milionario a 39 anni.

Diventare milionario è il sogno di molti, ma pochi ci riescono. Tra questi c’è Grant Sabatier, un imprenditore americano che ha raggiunto l’indipendenza finanziaria a 39 anni, partendo da zero. Come ha fatto? Lo ha raccontato in una intervista alla tv americana, in cui ha condiviso le 5 regole che ha seguito per accumulare una fortuna in pochi anni. Cinque regole talmente semplici che tutti possono seguirle.

I 5 segreti per diventare milionario: regola numero 1, risparmia il più possibile. Sabatier ha iniziato a mettere da parte il 40% del suo stipendio quando lavorava come consulente digitale. Questa percentuale è aumentata fino al 70% quando ha lanciato la sua agenzia di marketing. Ha anche ridotto le sue spese superflue, come il caffè al bar, i vestiti di marca e le auto di lusso. Il suo obiettivo era di investire il più possibile dei suoi guadagni.

Crea più fonti di reddito

Sabatier non si è accontentato di un solo lavoro, ma ha creato diverse fonti di reddito passive e attive. Ha scritto libri, ha creato blog, ha lanciato podcast, ha comprato immobili, ha fatto trading online e ha offerto servizi di consulenza. In questo modo ha diversificato il suo portafoglio e ha aumentato il suo flusso di cassa.

A proposito di investimenti in Borsa, in un articolo abbiamo analizzato come trasformare 1.000 euro in quasi 9.000 e guadagnare quasi il 900% in un anno.

Investi in te stesso

Sabatier ha investito molto tempo e denaro nella sua formazione e nel suo sviluppo personale. Ha imparato nuove competenze, ha frequentato corsi, ha letto libri, ha partecipato a eventi e ha costruito una rete di contatti. Inoltre, ha anche curato la sua salute fisica e mentale, praticando sport, meditazione e yoga. Ha affermato che investire in sé stesso è stato il miglior investimento che abbia mai fatto.

Sfrutta tutte le opportunità

Sabatier ha saputo cogliere le opportunità che si sono presentate sul suo cammino, anche quelle più rischiose. Ha approfittato delle tendenze del mercato, ha sperimentato nuove idee, ha collaborato con altri imprenditori, ha negoziato i suoi contratti, ha chiesto aumenti e promozioni. Ha anche saputo adattarsi ai cambiamenti e superare gli ostacoli con creatività e determinazione.

La più importante

Sabatier ha dichiarato che il denaro non è il suo fine ultimo, ma solo un mezzo per vivere la vita che desidera. Tra i 5 segreti per diventare milionario forse questa è la più importante. Nella intervista l’imprenditore ha dichiarato che il suo scopo è quello di essere felice e di contribuire al bene comune. Per questo motivo, ha sempre cercato di godersi il viaggio, di apprezzare i piccoli piaceri, di viaggiare, di stare con le persone che ama, di fare volontariato e di donare parte dei suoi guadagni a cause sociali.

Queste sono le 5 regole che hanno permesso a Grant Sabatier di diventare milionario a 39 anni. Se vuoi seguire il suo esempio, puoi iniziare a metterle in pratica fin da oggi. Ricorda però che non esiste una formula magica per il successo, ma solo il frutto di impegno, passione e perseveranza.