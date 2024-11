Per i mercati azionari americani sta per iniziare un ribasso

Storicamente Wall Street ha sempre registrato dei ribassi nei mesi successivi alle elezioni presidenziali. Di questo aspetto ce ne siamo occupati in un articolo precedente, adesso ci chiediamo se per i mercati azionari americani sta per iniziare un ribasso.

Settimana di incertezza sui mercati finanziari

Nell’ultima settimana, i mercati azionari hanno rallentato rispetto ai recenti guadagni post-elettorali. L’indice S&P 500 ha registrato un calo del 2%, pur mantenendo un incremento annuale superiore al 23% e guadagnando oltre l’1% dal giorno delle elezioni negli Stati Uniti. L’attenzione si è concentrata sull’inflazione e sulle politiche della Federal Reserve, che influenzano significativamente il sentiment degli investitori. Nonostante alcune incertezze, la stagione finale dell’anno rimane tradizionalmente forte per i mercati, grazie al supporto di fondamentali economici solidi.

Inflazione: progresso, ma con ostacoli persistenti

L’inflazione è stata al centro dell’attenzione, con i dati di ottobre relativi all’indice dei prezzi al consumo (CPI) e ai prezzi alla produzione (PPI). L’inflazione generale ha segnato un incremento annuo del 2,6%, rispetto al 2,4% del mese precedente, mentre l’inflazione core è rimasta stabile al 3,3%. Alcune componenti, come energia, benzina e nuovi veicoli, hanno mostrato segnali di moderazione. Tuttavia, settori come abitazioni, affitti e assicurazioni automobilistiche continuano a registrare prezzi elevati.

Dal picco del 9,1% registrato a giugno 2022, l’inflazione ha fatto grandi progressi, ma la strada per raggiungere l’obiettivo del 2% fissato dalla Fed resta impegnativa. Si prevede che, con una moderazione della crescita economica e un ulteriore raffreddamento del mercato del lavoro, anche l’inflazione dei servizi possa ridursi. Nel lungo termine, l’inflazione potrebbe stabilizzarsi tra il 2% e il 3%, un risultato accettabile per gli investitori, a patto che non si verifichino nuovi shock inflazionistici.

Tariffe e incertezze politiche: un fattore di rischio contenuto

Le politiche tariffarie rappresentano un altro punto di incertezza per i mercati. Anche se i dazi possono aumentare i prezzi al consumo, il loro impatto tende a essere limitato nel tempo. Ad esempio, le tariffe imposte sui grandi elettrodomestici nel 2018 hanno provocato un aumento iniziale dei prezzi, ma successivamente questi sono tornati a livelli normali, grazie alla diversificazione delle catene di fornitura.

Le tariffe potrebbero inoltre essere utilizzate come strumento di negoziazione tra gli Stati Uniti e altre economie, ma gli effetti dipenderanno dalle politiche della nuova amministrazione, attese per il 2025.

La Fed adotta un approccio prudente sui tassi di interesse

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha ribadito un approccio graduale alla riduzione dei tassi di interesse, sottolineando la resilienza dell’economia statunitense. Nonostante un leggero rallentamento del mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione al 4,1%, la crescita economica rimane robusta rispetto ad altre economie mondiali.

Powell ha dichiarato che non c’è “fretta di abbassare i tassi”, spingendo gli investitori a rivedere le aspettative sui tagli dei tassi. Si prevede che i tassi della Fed scenderanno gradualmente dal 4,75% attuale al 3,5%-4,0% nel 2025. Questo approccio favorisce una transizione verso una politica monetaria meno restrittiva, sostenendo sia i consumatori che le imprese.

Prospettive per i mercati: opportunità in un contesto di volatilità

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, i mercati si trovano in un periodo storicamente favorevole, soprattutto negli anni elettorali. Tuttavia, dopo i guadagni significativi del 2024, parte di questa performance potrebbe già essere stata anticipata. Nonostante ciò, i fondamentali economici rimangono solidi, con una crescita economica superiore alla media e un’inflazione contenuta.

Le incertezze politiche e gli eventuali shock esterni potrebbero provocare episodi di volatilità. Tuttavia, il supporto di politiche pro-crescita e una ripresa economica resiliente dovrebbero consentire ai mercati di continuare a crescere, sebbene a un ritmo più moderato. Le correzioni di mercato potrebbero offrire opportunità di investimento, dato che la crescita economica e degli utili aziendali rimane il principale motore dell’attuale espansione.

Per i mercati azionari americani sta per iniziare un ribasso? Le indicazioni dell’analisi grafica

Quella appena conclusasi è la settimana con il peggiore ribasso da inizio settembre 2024. Premesso che questa discesa delle quotazioni non ha intaccato l’impostazione rialzista, siamo andati a valutare quale potrebbe essere il livello da monitorare nel caso in cui il massimo sia stato segnato. In questo caso una chiusura settimanale inferiore a 5.807 potrebbe favorire un’accelerazione ribassista che verrebbe definitivamente confermata per il medio/lungo periodo nel caso di chiusure settimanali inferiori a 5.466. In questo caso il ribasso potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso di chiusure settimanali superiori a 6.078.