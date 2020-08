Sintomi, cause e segnali di allarme che indicano un cattivo funzionamento del fegato. Ce ne sono diversi così come sono differenti le patologie della sfera epatica. In alcuni casi, le malattie del fegato possono rientrare tra quelle che danno diritto all’invalidità e alla richiesta di sussidi economici e sanitari. Il team di esperti di ProiezionidiBorsa vi illustra in questa guida i 5 segnali che indicano problemi al fegato e come richiedere l’invalidità in caso di grave malattia.

Quando il nostro organismo presenta un malfunzionamento che coinvolge un organo o un apparato, è possibile che il corpo invii dei segnali d’allarme. Talvolta sono piuttosto evidenti, mentre altre volte la sintomatologia di un malessere non si manifesta chiaramente. Quando si tratta di malattie o disturbi della sfera epatica, quali sono i 5 segnali che indicano problemi al fegato e come richiedere l’invalidità?

Ecco a quali segnali del corpo prestare attenzione

Uno dei primi segni che il corpo reca quando si soffre di disfunzioni epatiche, si scorge nel colore di pelle, occhi, urina e feci. In particolare, la sclera, ossia la parte bianca degli occhi, assume un colore giallastro così come la pelle. Solitamente questa condizione si riconosce come ittero ed è indicativa di un cattivo funzionamento del fegato. Per quanto riguarda l’urina, invece, questa risulta solitamente piuttosto scura con sfumature che tendono al marrone. Nel caso delle feci, invece, queste tendono ad assumere un colore piuttosto chiaro o tendente al giallo.

Un’altra condizione che potrebbe celare un problema al fegato riguarda un senso di stanchezza cronica. Questa condizione, sebbene possa descrivere differenti condizioni cliniche, risulta particolarmente marcata in chi soffre di malattie al fegato.

La pelle

Il terzo segnale di un fegato che non lavora bene si rileva sempre sulla pelle. Questa volta, però, riguarda la comparsa di lividi non conseguenti a traumi da urto. Nei casi più gravi, si verificano anche dei sanguinamenti incontrollati poiché il fegato è incapace di produrre le sostanze utili alla coagulazione del sangue.

Tra i 5 segnali che indicano problemi al fegato e come richiedere l’invalidità, notiamo che la pelle assume una rilevanza notevole. Un’altro segno, infatti, può essere una forma di prurito intenso o di pelle particolarmente secca. Questa condizione si verifica in conseguenza all’impossibilità del fegato di abbattere i depositi di bile che l’organismo cerca di espellere attraverso la pelle.

Uno degli ultimi segnali indicativi di un fegato in sofferenza riguarda le oscillazioni signficative di peso. Quando notate variazioni ponderali che non sono conseguenti ad un mutamento nello stile alimentare o di vita, questo potrebbe celare dei problemi nel metabolismo.

Tutti questi segnali, in relazione alla condizione clinica della persona, potrebbero verificarsi in maniera distinta o congiunta. In ogni caso, se si notano questi segni, è sempre bene rivolgersi ad uno specialista per accertarsi che si tratti effettivamente di un problema al fegato o altro.

Quando si può richiedere l’invalidità per malattia epatica

Relativamente alle malattie epatiche, è utile ricordare che ve ne sono alcune che danno diritto al riconoscimento di invalidità come si riporta in elenco qui. Per ottenere il riconoscimento di invalidità, è bene ricordare che si deve formulare una esplicita richiesta all’INPS a cui segue una valutazione della Commissione Medica competente. Perché sia possibile richiedere la pensione di invalidità, è necessario che al soggetto si riconosca una percentuale di invalidità civile di almeno il 74%.