Agli esperti di Redazione giungono le domande dei lettori che intendono sapere quando arriva il pagamento delle pensioni INPS di settembre 2020. Il calendario dei pagamenti riporta con precisione le date in cui l’Ente previdenziale eroga il rateo mensile. Attualmente chi percepisce la pensione, come anche chi riceve il reddito di cittadinanza, si interroga sul momento in cui avverrà il pagamento. Ciò perché a seguito dell’emergenza del coronavirus il calendario dei pagamenti non segue la consueta scansione cronologica.

Il Governo intende evitare in ogni modo il verificarsi di assembramenti. E soprattutto presso gli uffici di Poste Italiane si verificano situazioni di affollamento nei giorni in cui è possibile ritirare l’assegno pensionistico. Per consentire il distanziamento sociale l’INPS eroga il pagamento in anticipo e lo dilaziona in giorni differenti tenendo conto dell’ordine alfabetico del cognome.

In tal modo, i percettori del trattamento previdenziale si recano in Posta il giorno preciso in cui è prevista l’erogazione dell’assegno pensionistico. Nel precedente articolo troverete informazioni relative all’”Aumento delle pensioni INPS da 25,84 a 136 euro al mese in base all’età”. Adesso invece rispondiamo ai lettori che si chiedono quando arriva il pagamento delle pensioni INPS di settembre 2020.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Quando arriva il pagamento delle pensioni INPS di settembre 2020?

Non è ancora disponibile sul portale ufficiale dell’Ente previdenziale il calendario dei pagamenti. Tuttavia vi sono ragioni per credere che anche a settembre l’erogazione del rateo mensile avverrà in anticipo. E ciò perché di fatto rientra nelle intenzioni governative non creare le condizioni perché si verifichino assembramenti. In questi giorni si registra una nuova ondata di casi e il premier Conte ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre.

Secondo il consueto calendario l’INPS dovrebbe pagare le pensioni a partire dal 1° settembre prossimo. L’assegno pensionistico dovrebbe giungere entro i primi giorni di settembre 2020 ai percettori con accredito bancario o postale. Chi invece ritira personalmente in contanti il rateo mensile presso Poste Italiane dovrà attendere il 20 agosto la comunicazione ufficiale delle date divise per cognome.