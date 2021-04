Solitamente, cestiniamo i tappi di sughero come qualsiasi altra cosa apparentemente inutile e priva di pregio. Tuttavia, molti di quelli che noi consideriamo rifiuti, potrebbero essere riutilizzati, se solo usassimo un pò di creatività.

Ebbene, in questa sede, forniremo delle idee fai-da-te che potrebbero servire a rendere la nostra casa originale, conferendole un’aria personale. Ecco, qui i 5 modi più intelligenti per riutilizzare i tappi di sughero e arredare la propria casa in modo economicissimo! Infatti, con i medesimi, si possono realizzare oggetti molto sfiziosi per la casa.

La prima idea per riutilizzare i tappi di sughero consiste nel costruire un vaso utilizzando gli stessi. Basta avere a disposizione, oltre ai tappi, della colla a caldo. Il vantaggio di un siffatto suppellettile? A differenza degli altri vasi, non si rompe in mille pezzi, se cade a terra.

La seconda idea fai-da-te è quella delle calamite per i frigoriferi. In questo caso, occorre svuotare i tappi e inserirvi all’interno delle piantine grasse. Poi, occorre attaccare agli stessi delle calamite e il gioco è fatto!

Altre idee green per la casa

Tra i 5 modi più intelligenti per riutilizzare i tappi di sughero ed arredare la propria casa in modo economicissimo, rientrano i vassoi per la colazione e siamo all’idea numero tre.

Per realizzarli, basta riciclare i vecchi vassoi e incollarvici sopra i tappi di sughero, utilizzando la colla a caldo. Gli stessi vanno apposti sul fondo dei vassoi, così da ottenere degli oggetti dal sapore rustico.

Non ci avremmo mai pensato ma con questi tappi, possiamo ottenere anche dei tappeti. Il vantaggio è che quelli fatti di questo materiale si asciugano subito e quindi rappresentano la scelta ideale per la cucina e per il bagno. Per ottenerli, è sufficiente incollare i tappi su un vecchio tappeto.

Infine, la quinta idea è quella dello specchio. Anche in questo caso, vanno riutilizzati i vecchi oggetti, che riacquistano vita mediante il nuovo design. È sufficiente, dunque, prendere una vecchia cornice e, sempre con l’uso della colla a caldo, procedere alla decorazione dello specchio, in modo che rispecchi la forma nella quale più ci vogliamo vedere.

In definitiva, basta un qualsiasi oggetto insignificante per poter dare un tocco di originalità alla nostra casa!