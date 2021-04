Di gomme magiche in commercio se ne trovano diverse. Un vero aiuto in casa per eliminare alcune macchie che proprio non vogliono andare via. Soprattutto da pareti e varie superfici. Un prezioso alleato se abbiamo bimbi in casa appassionati di disegno. Ci troviamo macchie di pennarello ovunque, su tavoli, sedie e mobili. Ma anche se sono davvero efficaci, si consumano molto facilmente. E di conseguenza ci tocca ricomprarle spesso, spendendo più di quanto vorremmo. Ma noi dello Staff di ProiezionidiBorsa abbiamo la soluzione. Ecco come realizzarne una versione fai da te, pratica ed efficace come quelle che compriamo in negozio!

Come realizzare la gomma magica fai da te, un vero portento per eliminare tanti tipi di macchie

La gomma magica è fatta con la schiuma di melammina. Un composto che solo da pochi anni si è scoperto avere incredibili capacità abrasive. E che quindi può essere utilizzato per la pulizia e la rimozione delle macchie. Prima era utilizzato solo come materiale isolante e fonoassorbente. Per questo motivo è facilmente reperibile online o dal ferramenta. Ad un costo decisamente più basso! Un modo furbo per risparmiare avendo praticamente lo stesso prodotto.

Ma vediamo come ricreare l’effetto senza doverla acquistare

Se non vogliamo spendere soldi oppure non riusciamo a trovarla ad un prezzo basso, ecco cosa fare. Si può ricreare facilmente in casa, ci servirà prima di tutto una spugnetta per piatti. Meglio che la parte abrasiva non sia troppo aggressiva, altrimenti potrebbe danneggiare le superfici. Ora prepariamo la nostra soluzione pulente. Ci serviranno 2 bicchieri di acqua calda in una ciotola. A cui aggiungiamo 2 cucchiaini di bicarbonato e 1 cucchiaino di borace. Il mix deve essere piuttosto liquido. Ora immergiamo la nostra spugnetta e lasciamo che assorba bene il composto. Strizziamo l’eccesso e siamo pronti a pulire le nostre macchie. Da pareti, mobili, tavoli, ma anche scarpe e borse!

Ecco come realizzare la gomma magica fai-da-te, un vero portento per eliminare tanti tipi di macchie. Il borace utilizzato per questa pasta pulente è molto utile in casa. Per tenere lontane le formiche ma anche per sbiancare i tessuti. Per approfondire ne abbiamo già parlato in questo articolo. “Cos’è il borace e come può essere utilizzato in casa per facilitarci la vita.”