Nonostante possa non essere la voce più alta tra le spese di economia domestica, la spesa alimentare ha un peso importante per tutte le famiglie.

Ogni nucleo famigliare, infatti, deve procurarsi il cibo per il proprio sostentamento e per creare una dispensa, utile in casi di necessità.

Gli ultimi anni hanno visto anche un cambio nell’alimentazione sia per necessità che per miglioramento di abitudini alimentari.

Ecco tre semplici consigli per risparmiare davvero molto sulla spesa di casa

Il primo è sicuramente quello che riguarda la scelta degli acquisti.

È possibile, infatti, ridurre molto il costo della spesa andando ad eliminare o abbassare quantitativamente alcuni alimenti.

Quali? Ad esempio gli snack (patatine, poc corn, merendine ecc.), ma anche selezionando diversamente bibite, bevande alcoliche o gasate.

Si può ridurre il loro acquisto solo a momenti di convivialità o festeggiamenti. Il vantaggio non sarà solo economico ma anche di salute!

Il secondo consiglio riguarda la scelta dei marchi. Molte volte non c’è differenza tra marca e sottomarca, è solo una questione di marketing e scelte di posizionamento nel mercato.

Spesso le aziende più famose producono lo stesso alimento, o bene in generale, sia per loro che per altre aziende.

Un esempio? Pasta e affettati.

Come accorgersene? Leggendo bene gli stabilimenti di produzione e confrontando tra il marchio più blasonato e la sottomarca in questione.

Il terzo consiglio, forse quello più scontato, è spesso quello applicato in modo più scorretto.

Cercare promozioni e sconti, guardare volantini e giornali promozionali, spesso infatti porta ad allontanarsi anche molto dalla propria abitazione per effettuare l’acquisto.

Il risultato? Alimento più economico ma maggiore spesa di carburante.

Per ottimizzare il processo basta fare un elenco dei supermercati accessibili vicino alla propria abitazione, luogo di lavoro o tragitti comuni. Il risparmio in questo modo sarà duplice: spesa alimentare e carburante!

Ecco che seguendo questi tre semplici consigli sarà possibile risparmiare davvero molto sulla spesa di casa per la settimana.