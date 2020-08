Con gli esperti di Proiezionidiborsa analizzeremo i 5 casi in cui non si paga Imu e Tasi. Si tratta di imposte che i contribuenti italiani ben conoscono e che ogni anno devono pagare. Esistono tuttavia alcune circostanze che garantiscono l’esenzione dal versamento dell’Imposta Municipale Unica e dalla Tasi. Qualche settimana fa il Comitato di Redazione ha illustrato “Come ottenere uno sconto del 20% su Imu, Tari e altre tasse comunali grazie al Decreto Rilancio”. Ciò perché con alcuni accorgimenti il contribuente ha diritto ad agevolazioni e riduzioni sull’importo da versare.

Al di là di possibili margini di risparmio, conviene capire quali sono i 5 casi in cui non si paga Imu e Tasi. Anzitutto dobbiamo ricordare che è esente dal versamento della tassa comunale il proprietario di un immobile che risulta sua abitazione principale. Non è difatti previsto il pagamento dell’Imu sull’appartamento o villa in cui si risiede, purché non sia di lusso. Il secondo caso in cui scatta l’esenzione dalle due imposte riguarda il possesso di alloggi sociali.

I 5 casi in cui non si paga Imu e Tasi

Anche i proprietari di immobili che appartengono a cooperative edilizie e il cui possesso non si può dividere non devono versare l’imposta. Ci si riferisce, nello specifico, alle case in cui risiedono ad esempio i soci che ricevono in assegnazione l’appartamento o gli studenti universitari.

Il quarto caso in cui vige l’esenzione dal pagamento riguarda l’appartamento coniugale che riceve uno dei due coniugi dopo la separazione. Accade spesso che il coniuge proprietario debba cedere l’appartamento alla moglie e ai figli. In tal caso, il titolare dell’immobile non deve pagare un’altra tassa municipale per l’appartamento in cui si trasferisce.

In ultimo, non paga Imu e Tasi il contribuente che possiede un fabbricato la cui iscrizione al catasto figura come unità immobiliare unica. Ovviamente ci si riferisce ai dipendenti delle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco e Prefettura che risultano proprietari di queste unità immobiliari.