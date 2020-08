Insieme al team di Proiezionidiborsa analizzeremo le più recenti disposizioni legislative che concedono altri 3 mesi di tempo per il pagamento del bollo auto 2020. A seguito dell’emergenza del Covid-19 il Governo ha varato una serie di proroghe ai pagamenti di imposte e oneri fiscali. Ciò per garantire a tutti i contribuenti le condizioni necessarie e i tempi per recuperare liquidità. La sospensione di moltissime attività lavorative ha imposto un freno all’economia nazionale. I lavoratori più penalizzati dalla chiusura di aziende di piccole e medie dimensioni hanno perso la retribuzione mensile. Gli aiuti governativi che i disoccupati stanno tuttora ricevendo non sono comunque sufficienti a coprire tutte le spese e i pagamenti prorogati.

Giunge pertanto assai gradito l’articolo 107 del Decreto agosto 2020 che disciplina la proroga del pagamento del bollo auto. Si tratta di una novità assai interessante soprattutto se si tiene conto che non versare la tassa automobilistica espone al rischio di sanzioni pesanti. Si legge, a tal proposito, l’articolo di Redazione “Multe salatissime e fermo amministrativo per chi non paga il bollo auto in scadenza”. Per quanto gli automobilisti storcano il naso in prossimità della scadenza, conviene comunque sempre effettuare il pagamento per tempo. Attualmente, a causa della precarietà economica di molti contribuenti il Governo concede altri 3 mesi di tempo per il pagamento del bollo auto 2020.

Altri 3 mesi di tempo per il pagamento del bollo auto 2020

L’articolo 107 del Decreto agosto stabilisce il “differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente”. Ciò significa che la proroga del pagamento vale unicamente per gli automobilisti che guidano veicoli con noleggio a lungo termine.

Conviene inoltre ricordare che, secondo le disposizioni del decreto 124/2019, il pagamento del bollo grava sul conducente. Prima della suddetta norma fiscale era la società di noleggio ad effettuare il versamento della tassa automobilistica. A partire dal 2020 invece chi prende a noleggio una vettura deve provvedere al pagamento del bollo.