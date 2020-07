La nostra Redazione vi spiegherà come ottenere uno sconto del 20% su Imu, Tari e altre tasse comunali grazie al Decreto Rilancio. Trattandosi di tributi locali il Governo lascia piena facoltà ai singoli Comuni di offrire ai contribuenti la possibilità di un taglio del 20%. Non vi sono ragioni di temere che i Comuni possano opporre un netto rifiuto alle disposizioni governative. E ciò perché le novità sul pagamento di tributi comunali che il Decreto Rilancio propone garantiscono vantaggi sia ai cittadini che ai Comuni.

Nell’articolo “Imu: agevolazioni per anziani e disabili” troverete indicazioni precise tramite cui fruire di trattamenti favorevoli per alcune categorie di contribuenti. Adesso invece i nostri esperti vi diranno come ottenere uno sconto del 20% su Imu, Tari e altre tasse comunali grazie al Decreto Rilancio. Si tratta di una formula molto vantaggiosa che garantisce margini di risparmio interessanti soprattutto per numerose famiglie che vivono in condizioni di precarietà economica.

Come ottenere lo sconto

Il contribuente che intende assicurarsi uno sconto immediato del 20% sul versamento delle tasse locali deve solo cambiare modalità di pagamento. In sostanza, è sufficiente effettuare la domiciliazione bancaria dei pagamenti. Il che equivale a dire che il contribuente deve autorizzare l’addebito delle tasse locali sul conto corrente bancario o postale. Se il pagamento delle imposte comunali avviene tramite il ricorso al modello RID il contribuente si garantisce una riduzione notevole sull’importo complessivo.

Come si può intuire, lo sconto del 20% che il Decreto Rilancio assicura col pagamento delle imposte tramite domiciliazione bancaria taglia di quasi un quinto la spesa totale. Il contribuente potrà pertanto evitare di pagare le imposte tramite il modello F24 recandosi di persona in banca o in posta. Non solo si risparmierà lunghe attese davanti agli sportelli, ma si assicurerà un risparmio del 20% sull’ammontare dei tributi comunali.