Fare i regali di Natale è sempre un dramma. Ma vediamo ora assieme come alleviare questa criticità con i 4 profumi da regalare per questo Natale. Un profumo è sempre una buona idea per un regalo di Natale. Soprattutto se si conoscono i gusti di colei che riceverà il profumo. Questi si possono dividere in 4 categorie: quelli legnosi, floreali, freschi e orientali, e ogni donna ama una categoria ben precisa perché si sente più affine a quel mondo lì.

I 4 profumi da regalare per questo Natale

Scopriamo allora assieme un profumo per ogni categoria partendo da quelli legnosi. I profumi legnosi sono quelli che hanno al loro interno delle note aromatiche che ricordano il legno come ad esempio il cedro o il sandalo, che sono tra le note più comuni in commercio. Tra questi, uno dei più famosi è Narciso Poudree di Narciso Rodriguez, oppure Jo Malone Wood Sage & Sea Salt.

Il profumo floreale

Già dal nome si intuisce la tipologia di profumo. I profumi floreali sono quelli che presentano note di rosa, di gelsomino o tuberosa come ad esempio Jour d’Hermès Eau de parfum, oppure Flora by Gucci, Black Opium Floral Shock di YSL e Miss Dior Blooming Bouquet di Dior.

Quello fresco

I profumi freschi sono simbolo di libertà e felicità. Sono profumi dolci, con delle leggere note floreali e molto sofisticati. E un profumo per eccellenza che racchiude tutto questo è La Vie Est Belle di Lancôme, oppure il nuovo profumo di Angel Nova di Mugler.

Le fragranze orientali

I profumi orientali sono quelli che portano la mente in Paesi lontani e magici, grazie al loro profumo speziato, di incenso e legno. Il primo profumo considerato orientale è stato Shalimar di Guerlain. Un altro grandissimo profumo dai toni orientali è Coco di Chanel, oppure Black Orchid di Tom Ford.

