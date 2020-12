Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi spieghiamo qual è il cappotto migliore da scegliere per i fisici a clessidra, a rettangolo, a ovale, a pera e a mela. Scopriamo insieme come fare la scelta che ci valorizza di più.

Ovale

Per questa figura che tende ad accumulare sul ventre l’ideale è un cappotto a uovo che risulta più morbido in questa zona ma cade dritto senza aggiunge ulteriori volumi.

Rettangolo

Questa forma è sicuramente la più versatile in questi ultimi tempi. Infatti, nella moda per donna, ci sono diverse opzioni per chi possiede questa fisicità. L’ideale sono il cappotto dal taglio dritto e maschile oppure militaresco. Vanno bene anche quelli oversize.

Pera

Questa figura sta bene con dei cappotti a modello principessa che sono molto segnati nell’area delle spalle e che, invece, tendono ad allargarsi dopo la vita. Anche i cappotti, o il blazer, a doppiopetto sono una scelta vincente.

Mela

Il fisico a mela presenta una sproporzione nella parte alta del corpo, quindi, delle spalle grosse, delle braccia tornite e un seno prosperoso. Per questo motivo è meglio scegliere un cappotto non troppo aderente sopra. Vanno benissimo i tagli asimmetrici.

Clessidra

Per questo fisico l’ideale sono i cappotti a vestaglia che evidenziano il punto vita stretto senza però aggiungere volume né nell’area superiore che a quella inferiore. In questo caso, sono preferibili modelli che non ingrossino la figura, quindi, possono andare bene quelli monopetto.

Oggi abbiamo spiegato qual è il cappotto migliore da scegliere per i fisici a clessidra, a rettangolo, a ovale, a pera e a mela.