Lo yogurt magro non è solo un break perfetto per mantenere la linea e garantire all’intestino l’equilibrio della flora batterica. Ci sono anche 3 utilizzi completamenti diversi dello yogurt mai visti prima che stupiranno proprio tutti e che vedremo in questo articolo. Definire lo yogurt un detergente multifunzione non è una scommessa alla luce di quello che potremo vedere assieme.

Un anticalcare perfetto

Se stiamo cercando un anticalcare naturale, efficace ma diverso dal solito ecco che lo yogurt farà al caso nostro. Perfetto per lucidare e disincrostare molte superfici senza corroderle e rovinarle. Dalla rubinetteria dei bagni e della cucina alla doccia e fino ai sanitari uno yogurt passato direttamente sulle zone interessate sarà un rimedio davvero valido. Basterà applicarlo sulle zone interessate e stenderlo delicatamente con un panno in microfibra. Dopo circa un quarto d’ora d’azione risciacquiamo e “gustiamoci” il risultato.

Se abbiamo in casa delle azalee, dei gigli o delle ortensie ecco che lo yogurt si rivelerà un perfetto fertilizzante naturale. Il medesimo effetto benefico che sortisce sul nostro organismo lo farà anche sulle piante e sui fiori delle acidofile. Basterà 1 solo cucchiaio di yogurt magro disciolto in 1 litro d’acqua per formare un ottimo fertilizzante. Ancora meglio l’idea di nebulizzarlo sulle foglie e non solo sul terreno così da renderle anche lucide e forti.

Ottimo lucidante per le maniglie e i pomelli di casa

Questa è forse la caratteristica davvero sconosciuta dello yogurt: lucidare i pomelli delle porte e farli splendere. Non solo maniglie ma anche pentole che magari col tempo hanno formato quella tipica antiestetica opacizzazione. Spalmiamo lo yogurt sulle superfici da trattare con un panno morbido e lasciamo agire per 10 minuti. Al termine detergiamo con una spugnetta appena bagnata e lucidiamo con un vecchio straccio pulito.

