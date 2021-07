Non sono bastati i rialzi di Inwit e A2A, nel paniere principale, a salvare la Borsa di Milano dal primo KO della settimana. Con la speranza che quello di ieri sia l’ultimo della settimana. Le ultime tre sedute dell’ottava rimangono decisive. La Borsa di Milano se vuole puntare a nuovi record deve tornare a salire adesso. Per il nostro listino questa è una settimana decisiva, ecco come scoprire se per Piazza Affari sarà record o tonfo.

Dopo due rialzi consecutivi, il calo di ieri ha frenato un po’ gli entusiasmi. La soglia dei 26.000 sembrava finalmente a portata di mano. Ma Piazza Affari può ribaltare le sorti e questo è il trampolino di lancio. Purtroppo i titoli bancari hanno zavorrato ancora una volta la Borsa. BPER Banca è stato il titolo peggiore del Ftse Mib con un crollo di oltre il 3%. Anche le altre principali banche sono andate male. Intesa Sanpaolo e Unicredit hanno chiuso con ribassi tra l’1% e il 2%. Senza la ripresa di questo settore la Borsa di Milano difficilmente riuscirà a raggiungere quota 26.000 punti.

Piazza Affari può ribaltare le sorti e questo è il trampolino di lancio

Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) oggi deve assolutamente recuperare la soglia dei 25.400 punti e chiudere sopra questo livello. Nelle ultime due sedute l’indice dovrebbe andare ad attaccare la soglia dei 25.600 punti e poi i 26.000 punti. Al ribasso diventa pericoloso un ritorno sotto area 24.900/25.000 punti. Un calo sotto questo livello spingerà i prezzi a 24.700 punti ed indebolirà ulteriormente il quadro tecnico.

Se ieri la Borsa è calata, invece ha messo il turbo un titolo segnalato in una precedente analisi. Nell’articolo: “La Borsa sprinta in finale e una notizia inaspettata fa schizzare un titolo”, gli Esperti di ProiezionidiBorsa avevano fatto un focus su Mondadori. Lunedì l’azione aveva guadagnato oltre il 6% e ieri il titolo è volato del 10%, chiudendo a 1,97 euro. Il superamento dei 2 euro farà correre ancora i prezzi verso il massimo del 2019 a 2,2 euro. Ma Mondadori ha l’ambizione di salire fino a 2,4 euro, massimo degli ultimi 10 anni. Al ribasso occorre temere discese sotto 1,8 euro che riporteranno i prezzi verso prima a 1,7 e poi a 1,6 euro.

