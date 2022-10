I 3 segni più sfortunati dell’oroscopo del mese di novembre

Novembre sarà un mese difficile per molti, ma per qualcuno sarà ancora più difficile. Tre segni zodiacali avranno un mese molto più complicato degli altri. Per chi segue l’oroscopo e crede nell’influenza delle costellazioni è importante sapere quali segni siano favoriti dalla fortuna, ma anche quelli sfavoriti. Si può favorire la fortuna che arriva e si può cercare di fare più attenzione in un periodo che non si prospetta particolarmente favorevole.

Sicuramente le costellazioni zodiacali hanno una influenza nella vita di ognuno e probabilmente ne condizionano in parte il carattere. A molti di noi sarà capitato qualche volta di associare un lato della personalità di un conoscente al suo segno zodiacale. Gli esperti arrivano a sostenere che i segni sono distintivi di alcuni aspetti caratteristici della personalità. Per esempio, le persone nate sotto determinate costellazioni hanno più di altre leadership e carisma.

Attenzione ai 3 segni più sfortunati e al loro comportamento

Si dice che la fortuna è cieca ma che la sfortuna ci vede benissimo. L’oroscopo ci indica che novembre sarà un mese sfortunato per 3 segni in particolare. Uno di questi è il Sagittario. Novembre è il mese dove lo Scorpione lascia il posto al Sagittario (tra il 22 e il 23 novembre).

I nati sotto questo segno avranno problemi di natura finanziaria. Per qualcuno fare quadrare i conti sarà complicato e alcuni avranno difficoltà a sostenere il tenore di vita fin qui avuto. Ai debiti accumulati si aggiungeranno delle spese impreviste a cui si dovrà fare fronte rapidamente. Quindi, chi appartiene a questo segno deve essere molto prudente coi soldi per alcune settimane.

Un mese complicato per il Cancro

Altro segno particolarmente sfortunato a novembre sarà quello del Cancro. Questo segno ha Mercurio contro e questo aumenterà ansia e frustrazione. Specialmente in certe giornate crescerà un senso di inadeguatezza anche a causa di eventi sfortunati sul lavoro. L’ansia e le preoccupazioni porteranno a un calo della concentrazione e a un abbassamento delle produttività. E anche in famiglia l’agitazione potrebbe creare tensioni.

Il suggerimento è di non perdere mai la fiducia in sé stessi, cercare di mantenere la concentrazione specialmente sul lavoro. Meglio evitare qualsiasi tipo di tensione in famiglia, magari dichiarando che si sta passando un momento difficile. E quando l’ansia raggiunge livelli di guardia, meglio prendere un paio di giorni di riposo assoluto.

L’oroscopo di novembre per la Vergine

Novembre sarà particolarmente ostico anche per i nati del segno della Vergine. Alcuni imprevisti di natura economica, in particolare delle spese non messe in preventivo, scombussoleranno i piani di questo segno. La mancanza di controllo sugli eventi sarà vissuta da alcuni come grave problema che porterà a una crescita dell’ansia e dell’insicurezza. Alcuni piccoli insuccessi potrebbero essere vissuti molto male e ripercuotersi negativamente nella professione e nella vita sentimentale.

Il suggerimento è non ingigantire situazioni ed eventi sfortunati che tutto sommato potranno avere un impatto relativamente negativo. Non si può avere tutto sotto controllo. Per la Vergine questo periodo potrebbe essere l’occasione per iniziare a essere più indulgenti con sé stessi e verso gli altri.

Tutti devono fare attenzione ai 3 segni più sfortunati, anche coloro che non sono nati sotto queste costellazioni. Cosa deve fare chi ha una persona accanto che appartiene a uno di questi 3 segni? Sicuramente se nota dei momenti di difficoltà dovrà sostenerla e aiutarla. Che sia un partner, un familiare o un collega, incoraggiare chi sta attraversano un momento difficile è il modo migliore per aiutarlo.

A volte, però, alcuni segni zodiacali sono incompatibili tra loro. Questa incompatibilità si acuisce nei momenti di difficoltà di uno dei due. In questo caso questi segni devono ridurre i rapporti al minimo indispensabile, almeno per qualche settimana, per evitare scontri pericolosi e deleteri per entrambi.