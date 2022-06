Ci sono persone che sono veramente insopportabili eppure non c’è nessuna ragione apparente. A chi non è mai capitato di incontrare qualcuno e di provare una antipatia a pelle? Magari la persona è anche socievole e ovviamente non ci ha fatto niente di male, ma non la sopportiamo e non capiamo il perché. Ebbene un motivo potrebbe essere il segno zodiacale. Può sembrare incredibile ma alcuni segni dello zodiaco potrebbero non andare d’accordo con altri segni.

I convinti seguaci delle costellazioni sostengono che il carattere di una persona è influenzato dal segno zodiacale. Ci sono persone che hanno un carattere calmo e riflessivo, altre che hanno una indole più impulsiva. Alcuni sono irascibile. Alcuni studiosi di astrologia sostengono che la conoscenza del segno zodiacale di una persona ci potrebbe aiutare a capire quale sia il suo carattere.

Chi appartiene ad un preciso segno zodiacale stia alla larga dalle persone di questa costellazione perché potrebbero scattare scintille

Così come i segni zodiacali potrebbero influire sul carattere delle persone potrebbero anche determinare la compatibilità. In fondo nelle relazioni sociali non è raro che qualcuno si informi sulla costellazione di appartenenza di altre persone che frequenta. Questo per capire se ci possa essere della compatibilità di fondo. E allora quali sono i segni che non vanno d’accordo con altri segni?

Per esempio l’Ariete non va d’accordo con il Cancro perché troppo riflessivo e con il Capricorno perché troppo eccentrico. Il Toro non sopporta l’egocentrismo del Leone e i cambiamenti d’umore dell’Acquario. I Gemelli potrebbero essere incompatibili con i Pesci perché sono sognatori e molto emotivi. Il Cancro non sopporta la superficialità della Bilancia e le maniere poco cordiali dell’Ariete.

Abbiamo visto che il Leone è incompatibile con il Toro ma non va d’accordo neanche con gli atteggiamenti eccessivi dello Scorpione. La timida Vergine non sopporta l’arrivismo è l’ambizione del Sagittario. Mentre la Bilancia non sopporta il lato fanciullesco del Cancro e la rigidezza del Capricorno.

Abbiamo scoperto che lo Scorpione non è compatibile con il Leone ma non va d’accordo neanche con l’Acquario. Il Sagittario oltre che con la Vergine è incompatibile anche con i Pesci che a volte sono sfuggenti. Infine il Capricorno, così come il Cancro, è incompatibile con Bilancia ed Ariete. L’Acquario oltre che col Toro non va d’accordo con l’aggressività dello Scorpione. I Pesci mal sopportano il Sagittario e l’incostanza dei Gemelli.

Affidiamoci ai segni ma con prudenza

Naturalmente sono tante le motivazioni che possono giustificare compatibilità od ostilità verso una persona. L’appartenenza a un determinato segno non può provocare da sola il disaccordo o l’antipatia verso un altro individuo. Ma le costellazioni potrebbero influenzare i sentimenti e le emozioni di chi appartiene ad un preciso segno.

