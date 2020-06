Come fare per non pagare la fastidiosissima imposta di bollo sul libretto postale? Quali accorgimenti sono necessari affinché il risparmiatore non assista alla riduzione del proprio capitale a causa dei balzelli annuali da pagare? Nel seguente articolo vi mostreremo i 3 modi per non pagare l’imposta di bollo sul libretto postale.

Quando scatta il pagamento?

Il libretto postale rappresenta per molti una specie di salvadanaio nel quale confluiscono i propri risparmi frutto di sacrifici e fatiche. L’idea che le tasse ed i numerosi balzelli possano far abbassare la quota presente su di esso, non rappresenta certo un incentivo al risparmio. Tuttavia, esistono degli accorgimenti che è possibile adottare per evitare che si applichi l’imposta di bollo sul proprio libretto di risparmi postale. Come fare allora?

I 3 modi per non pagare l’imposta di bollo sul libretto postale prevedono che non si esponga libretto stesso al rischio imposta. Che significa? L’imposta di bollo, come ricorda la circolare AdE 15E del 10 maggio 2013, è: una tassa che si corrisponde quando si possiedono dei depositi sul libretto o sul conto corrente. L’istituto di credito applica automaticamente l’imposta nella misura in cui la giacenza media su quel conto o libretto supera il valore di 5 mila euro. Mentre per le aziende il valore dell’imposta di bollo corrisponde a 100 euro, per le persone fisiche è di 34,20 euro annui. Una tassa che proprio non va giù ai risparmiatori che di anno in anno vedono decurtarsi dal proprio libretto tale cifra in maniera automatica. Per sapere come evitare di pagare l’imposta di bollo sul conto corrente, è possibile trovare risposta nell’approfondimento qui.

Cosa fare per non pagare l’imposta di bollo

Quali sono, allora i 3 modi per evitare il pagamento dell’imposta di bollo sul libretto postale?