Molti investitori sono alla ricerca di titoli azionari che possono offrire rendimenti interessanti. In questo articolo abbiamo individuato i 3 migliori e i 3 peggiori dividendi staccati sul Ftse Mib tra le società a più elevata capitalizzazione. Da notare che laddove possibile abbiamo considerato il dividendo già approvato dalle società che verrà distribuito nel corso del 2023. In caso contrario utilizzeremo il valore del dividendo distribuito nel corso del 2022.

I 3 migliori e i 3 peggiori dividendi staccati sul Ftse Mib

Allo stato attuale le 3 migliori azioni per rendimento del dividendo sono Saras, MFE e Banca IFIS. Per la prima e la terza di queste società il dividendo è stato già deciso dai consigli di amministrazione e ammonta a 0,19 € e 1,4 €, rispettivamente. Il rendimento, quindi, considerando la chiusura di venerdì 14 aprile è pari al 14,72% e al 9,51%, rispettivamente. Per MFE non è stata ancora presa una decisione in merito, ma se venisse confermato quello dello scorso anno, 0,05 €, il rendimento sarebbe dell’11%.

Sul fronte opposto, invece, troviamo Campari, Interpump e Ferrari. Per tutte queste società il dividendo è stato già deliberato dalle assemblee e ammonta a 0,06 €, 1,81 € e 0,3 €, rispettivamente. Il rendimento, quindi, considerando la chiusura di venerdì 14 aprile è pari al 0,52%, 0,62% e a 0,72%, rispettivamente.

Quale futuro per Saras secondo le indicazioni dell’analisi grafica?

Le azioni Saras (MIL:SRS) hanno chiuso la seduta del 14 aprile in ribasso del 2,38% rispetto alla seduta precedente, a quota 1,2905 €.

Dopo mesi in cui il titolo Saras ha dominato la scena a Piazza Affari, lo scenario è cambiato e le cose si potrebbero mettere male nel medio/lungo periodo. Allo stato attuale, infatti, la proiezione in corso è ribassista e per la seconda settimana consecutiva ha chiuso sotto l’importante supporto in area 1,3405 €. A questo punto ci potrebbero essere tutti i presupposti per un ritorno in area 1,0065 €. La massima estensione al ribasso, poi, potrebbe andare a collocarsi in area 0,6725 €.

Solo un immediato recupero di area 1,3405 € potrebbe riportare immediatamente la tendenza al rialzo.

Intanto tutti gli indicatori sono impostati al ribasso e dopo mesi il titolo Saras presenta una forza relativa inferiore a quella del Ftse Mib.

Articoli che potrebbero interessare

Settimana da dimenticare per le utilities del Ftse Mib: fin dove potrebbero scendere le principali azioni del settore?

2 titoli industriali hanno brillato tra le Blue Chip al termine della settimana di contrattazioni sul Ftse Mib