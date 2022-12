Come creare splendidi bicchieri natalizi fai da te con oggetti di riciclo e spendendo pochissimo

Ecco le migliori idee low cost per realizzare in casa dei bicchieri a tema natalizio riciclando oggetti che altrimenti avremmo buttato. Vediamo come fare.

Dicembre è appena iniziato e molti di noi stanno cercando di scoprire online i trend di arredamento natalizio di quest’anno. Come sempre su internet si trova davvero di tutto. Spesso, però, si tratta di arredi, apparecchiature e addobbi decisamente costosi. Per questo motivo è sempre una ottima idea provare a risparmiare riciclando oggetti che abbiamo in casa e che pensavamo di buttare. Molti di questi possiamo usarli proprio per le decorazioni. E oggi capiremo proprio come creare splendidi bicchieri natalizi fai da te spendendo pochissimi euro. Con un minimo di attenzione e manualità avremo una casa che farà invidia a tutti.

Come decorare i bicchieri spaiati

Quasi sicuramente abbiamo in casa vecchi bicchieri spaiati nascosti in un armadio. Evitiamo di buttarli nel cassonetto del vetro e rispolveriamoli. In pochi minuti si trasformeranno nella decorazione natalizia perfetta. Prendiamo i bicchieri recuperati, togliamo la polvere e laviamoli. Asciughiamoli alla perfezione e poi incolliamo sopra degli adesivi da vetro a tema natalizio. Possiamo trovarli online a pochissimi euro e sono facilissimi da applicare.

A questo punto possiamo dare spazio alla fantasia e creare un bicchiere diverso per ogni invitato. Oppure possiamo usare 2 o 3 bicchieri come centrotavola.

Trasformiamo i bicchieri in complementi di arredo natalizio

Ogni pranzo o cena natalizia che si rispetti non può prescindere da un apparecchiatura di alto livello e da un arredamento a tema. Per entrambe le operazioni possiamo utilizzare i bicchieri. Prendiamo 3 bicchieri di altezza diversa, riempiamoli con palline di Natale, con petali di fiori o con bacche di pungitopo. Aggiungiamo un portatovaglioli homemade e riceveremo i complimenti degli ospiti.

Se abbiamo a disposizione un set di calici tutti uguali possiamo realizzare degli elegantissimi segna posto. Ci basterà girarli a testa in giù e riempirli con altre palline colorate in oro o argento. Piazziamo sulla base una piccola candela e siamo pronti ad accogliere gli invitati.

Come creare splendidi bicchieri natalizi fai da te e usarli per arredare gli esterni

Le ultime idee di riciclo creativo natalizio dei bicchieri sono perfette per addobbare gli esterni. Se abbiamo dei bicchieri cilindrici riempiamoli con del sale e con un rametto di agrifoglio. Piazziamoli all’ingresso di casa e aggiungiamo qualche luce a LED per illuminarli.

Con un tumbler, infine, possiamo addirittura creare un porta candela da ingresso. Qualche rametto di abete, delle bacche colorate o della frutta secca per riempirlo e una candela bianca in mezzo e il gioco è fatto.