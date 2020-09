Siamo seduti a tavola e al nostro fianco abbiamo il nostro amico a quattro zampe che aspetta il cibo? Be’ non dategli tutto quello che mangiate voi perché dovete sapere che i cani seppur ghiotti e non facendosi alcun tipo di problemi, in realtà ci sono dei cibi che fanno loro male. I 3 cibi che il tuo cane non deve assolutamente mangiare. Quindi la prossima volta pensaci due volte prima di dare del cibo al tuo cane, perché potrebbe fargli seriamente male.

I cibi nemici del cane

Come appunto abbiamo scritto sopra, i cani non fanno differenze. Sono onnivori. Certo poi ci sono degli animali che non mangiano alcuni cibi, in quel caso entra in gioco il fattore gusto. Ma tendenzialmente non si fanno molti problemi. Vediamo dunque ora i 3 cibi che il tuo cane non deve assolutamente mangiare.

La mela

Ebbene sì, proprio lei. Una mela al giorno toglie il medico di torno. Per il cane invece è diverso. In realtà però non è proprio la mela a far male, ma sono i semini. Quindi se volete dare questo frutto al vostro cane accertatevi che non ci siano semi al suo interno.

Carne cruda

I cani non hanno sempre mangiato crocchette. Nell’antichità dovevano trovarsi il cibo da soli e quella era carne cruda. Ma la vita cambia e cambiano anche gli esseri viventi. Da anni esiste questa moda di mangiare la carne cruda. Al nord ad esempio è molto consumata. Si consiglia però di non darla al proprio cane, nonostante il nostro cucciolo ne vada ghiotto. La carne cruda potrebbe portare alcuni batteri come ad esempio la Salmonella.

L’uva

Quante volte ci divertiamo a far prendere al volo i chicchi d’uva al nostro cane? Ecco non fatelo più. L’uva non è proprio il cibo giusto da dare al nostro cucciolo. Nonostante ci possa essere del divertimento da entrambe le parti, dovete sapere che l’uva può essere molto tossica per il cane. Ancora non è chiaro precisamente il motivo, e quali sono i capi più a rischio, però è sempre meglio evitare.

Approfondimento

