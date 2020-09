Ogni riccio un capriccio? A volte si, a volte no. I capelli ricci sono veramente complicati da mantenere in perfetta forma. Perché il capello riccio non è proprio come quello liscio. Infatti dovete utilizzare dei prodotti per rendere il vostro riccio perfetto e morbido. Inoltre dormi con il cuscino di seta se hai i capelli ricci.

Il cuscino di seta quando dormi

La seta è un materiale molto pregiato e costoso. Infatti sono imperdibili le camicette di seta. Questo materiale è stato scoperto dall’imperatrice cinese, ma si pensa che già nel 3.000 A.C i cinesi sapessero lavorare la seta. Dal XII secolo l’Italia fu la maggior produttrice europea di seta: nello specifico le città di Palermo, Messina e Catanzaro.

Con la seta ora ovviamente è possibile fare molti indumenti. Alcuni si prestano di più, altri un po’ di meno. Ad esempio un T-shirt di seta è inusuale. Mentre invece si usano molto le camicie, soprattutto d’estate che ti lasciano bello fresco. Ma appunto la seta poi è stata declinata anche sull’abbigliamento da notte. Tutti conoscono i pigiami in seta, le camicie da notte oppure le vestaglie sempre in seta. Be’ esistono anche le lenzuola di seta e così anche il copri cuscino.

Dormi con il cuscino di seta se hai i capelli ricci. Assolutamente sì. La seta infatti al contrario del cotone sarà molto delicata con il vostro riccio e durante la notte non lo rovinerà. Ma anzi si prenderà cura di lui. Infatti la seta non lascerà i tuoi capelli crespi e vaporosi. Ma saranno perfetti già la mattina stessa in cui vi svegliate. Se poi prima di andare a dormire, vi lavate i capelli e fate degli impacchi con dell’olio nutriente la mattina i vostri capelli saranno splendidi il vostro riccio sembrerà una perfetta cresta di un’onda. Provare per credere.

