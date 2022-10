I 2 segni più fortunati di novembre mentre Toro e Ariete avranno giorni pesanti

Siamo entrati ufficialmente nell’ultima settimana di ottobre e in questi giorni un evento astrologico importante coinvolgerà qualche fortunato segno zodiacale. Tuttavia, novembre è già alle porte e l’inizio di un nuovo mese porta con sé sempre molta speranza ed aspettative. Oggi vogliamo concentrarci sui segni più fortunati, ma anche su quelli più sfortunati del prossimo mese di novembre. Mentre per alcuni si vedono all’orizzonte opportunità e grandi novità emozionanti, per altri invece saranno settimane difficili. Scopriamo insieme quali sono i segni coinvolti e cosa novembre avrà in serbo per loro.

I 2 segni più fortunati di novembre saranno d’acqua

Partiamo dal segno zodiacale dello Scorpione. Per i nati sotto questo segno d’acqua, novembre sarà un mese ricco di chance e fortuna. Infatti, per lo Scorpione sono in arrivo importanti novità sul fronte del lavoro. Anche se questo potrebbe implicare spostamenti e qualche compromesso, potrebbe trattarsi di un’opportunità imperdibile: carpe diem. Per quanto riguarda i sentimenti, novembre vedrà Venere dalla parte degli Scorpione. Ci sarà una volontà maggiore di ascoltare le esigenze del partner e di ricucire vecchie ferite.

Novembre sarà un mese straordinario anche per gli appartenenti al segno dei Pesci. Le prossime settimane porteranno grandi emozioni, soprattutto per quanto riguarda la vita sentimentale. Un viaggio in compagnia del partner potrebbe consolidare il rapporto e si prevedono giorni di grande romanticismo e passione. Sul lavoro potrebbe finalmente arrivare la svolta. Dopo un periodo decisamente sottotono, i guadagni torneranno ad essere soddisfacenti.

Sfortuna e tensioni per l’Ariete

Emozioni e occasioni d’oro travolgeranno i 2 segni più fortunati di novembre, ma per l’Ariete non si potrà dire lo stesso. Novembre porterà tensioni e stanchezza a causa di un Saturno particolarmente ostile. Gli Ariete si sentiranno oppressi dalle responsabilità e questo potrebbe causare anche problemi di sonno. Gli Ariete sono persone dal carattere dinamico e molto impulsivo, ma durante queste settimane sarà necessario mantenere la calma per non peggiorare la situazione. Sul lavoro non mancano incertezze e preoccupazioni, ma anche in amore le cose non vanno affatto bene. Gli Ariete sono persone sincere ed affidabili e pertanto odiano le bugie e i sotterfugi. I nati sotto questo segno di fuoco si sentiranno intrappolati in una situazione che causa malessere e nervosismo. Questa situazione potrebbe durare per qualche settimana, occorrerà avere molta pazienza.

Incertezze e litigi per il Toro

Poca voglia di fare e morale a terra nel mese di novembre per il segno zodiacale del Toro. Nonostante l’impegno profuso ogni giorno, i Toro si sentiranno poco apprezzati sul lavoro. Alcuni Toro stanno aspettando da tempo un aumento di stipendio o un riconoscimento che però tarda ad arrivare. Questa situazione rende molto stanchi e frustrati i nati sotto questo segno di terra che non riusciranno ad essere concentrati come sempre. Anche sul fronte dei sentimenti ci sono dei problemi. Molti appartenenti a questo segno zodiacale vorrebbero cambiare la propria condizione e fare progetti a lungo termine. Il partner però potrebbe mostrarsi poco collaborativo e propositivo. Questa situazione potrebbe causare litigi, incomprensioni e distanza. Occorrerà aspettare la fine del mese per avere finalmente una risposta chiara e poter tirare un sospiro di sollievo.