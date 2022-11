I 2 meravigliosi libri da leggere la sera prima di dormire che ci faranno letteralmente innamorare

La letteratura è un mondo meraviglioso, ricco di storia ed emotività. L’arte è sempre un ottimo modo per cercare di staccare la spina dalla realtà. E, soprattutto, può aiutarci a ritrovare noi stessi e a viaggiare con la mente.

Un libro potrebbe diventare un amico leale, fidato e sicuro su cui possiamo fare affidamento. E, in particolar modo, potrebbe farci compagnie durante notti in cui non riusciamo a dormire e abbiamo bisogno di un supporto. Per creare, però, un tale rapporto con un’opera dovremmo anche scegliere quella più adatta a noi.

Ecco alcuni libri meravigliosi che sicuramente ci faranno perdere la testa e che vorremo rileggere all’infinito

Il problema, quando bisogna scegliere un libro, è che il panorama letterario è ricco di opere davvero incredibili. E per questo motivo molti potrebbero avere qualche problema nel selezionare il testo più adatto. Se, però, dovessimo amare i libri storici un po’ romanzati, allora potremmo sicuramente puntare su un’opera incredibile di Nicoletta Sipos che ci lascerà di stucco. Se invece non abbiamo un genere prediletto, ci sono diversi libri che sicuramente non ci deluderanno. In particolare, se volessimo trovare delle trame da leggere la sera nel letto, potremmo focalizzarci su 2 libri in particolare. Stiamo parlando de “Il Signore delle mosche” e di “George Orwell”.

Il Signore delle Mosche, un vero e proprio capolavoro firmato William Golding

Iniziamo ad analizzare il primo libro consigliato, ossia “Il Signore delle mosche” di William Golding. Questo incredibile capolavoro del 1952 ci travolge con un incipit in medias res davvero emozionante. Le prime pagine, infatti, si aprono a seguito di un incidente aereo. I sopravvissuti sono dei giovani ragazzi tra i 6 e i 12 anni che fanno parte di un coro musicale. I protagonisti si ritrovano soli su un’isola deserta e cercano di gestire questa nuova vita creando un piccolo governo che possa aiutare a guidare gli altri.

La nuova piccola società è basata su una divisione più o meno equa dei compiti e sembra riprendere tutti i principi base di un governo per metà socialista e per metà democratico. Nonostante ciò, la situazione degenera molto velocemente, con un colpo di stato attuato da alcuni dei giovani. Le vicissitudini raccontate da Golding mettono in luce le falle del sistema governativo del dopoguerra. L’autore dimostra una capacità incredibile di analisi e critica e riporta, attraverso la storia raccontata, l’uccisione delle idee, della giustizia e della libertà.

I 2 meravigliosi libri da leggere la sera prima di coricarsi che ci rapiranno come non mai

Nella lista ritroviamo anche un altro capolavoro che è “1984” di George Orwell. La storia, ambientata a Londra in un tempo futuro rispetto alla scrittura dell’opera, racconta di un governo totalitario. Quest’ultimo controlla la società in ogni suo movimento.

Il Grande Fratello domina la vita dei cittadini e li tiene sott’occhio attraverso la presenza di teleschermi che registrano ogni mossa degli individui. A insinuare la scorrettezza di tale governo troviamo Winston, che cercherà in tutti i modi di ribaltare il governo. Assieme a dei validissimi alleati, creerà un’associazione segreta con un unico scopo: quello di distruggere il Grande Fratello e donare finalmente ai cittadini la libertà. Dunque, ecco I 2 meravigliosi libri da leggere la sera.