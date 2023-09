Quanto costa bere un caffè, un frappuccino o gustare un dolcetto da Starbucks in Italia. Ecco la risposta

Vuoi provare una colazione o una pausa pranzo in tipico stile americano da Starbucks a Milano o in un altro punto vendita in Italia? Vediamo insieme quando potresti andare a spendere per toglierti questo sfizio.

Starbucks è un’icona. Si tratta di una catena di caffetterie statunitense molto famosa, considerata fra i primi 3 fast food più diffusi nel Mondo. A precederla nella classifica ci sono solo Subway e McDonald’s.

Il primo Starbucks venne fondato nel 1971 a Seattle. Oggi, i punti di vendita distribuiti in 78 Paesi del Mondo sono più di 28.000.

In Italia

L’approdo di Starbucks in Italia è abbastanza recente. La prima caffetteria è stata infatti aperta a Milano nel 2018, presso Palazzo Broggi. Poi, sempre nel capoluogo meneghino, sono stati aperti altri store, precisamente in Stazione Centrale, corso Garibaldi e in via Durini.

In Italia, oltre che a Milano, Starbucks si trova anche in alcune fra le più importanti città, come Roma, Torino, Firenze, Brescia, Bergamo e Verona. Ma quanto si spende da Starbucks? Scopriamolo insieme!

Quanto costa bere un caffè o altro da Starbucks in Italia?

Un semplice espresso costa 1,40 euro, ma con il formato Double raddoppia anche il prezzo e si arriva a 2,80 euro. In base al formato (tall, grande o venti), il cappuccino va da 2,60 a 3,40 euro. Mentre per un caffè americano si possono spendere da 2,50 a 3,50 euro.

Bevande più particolari e golose, come il Mocha, il Caramel Macchiato e il White Mocha hanno prezzi da 3,80 a 5,30 euro. In base ai gusti e alla stagione, sono disponibili sia caldi che freddi.

Perfetta per l’estate, Starbucks propone anche un’ampia gamma di caffè freddi. In questo caso, in base alla specialità prescelta e al formato, i prezzi variano da 4,30 a 5,00 euro.

I tè a marchio Starbucks

Se non amate il caffè, Starbucks offre un ricco menù di tè, che include gli infusi più comuni e noti, come l’English Breakfast e il Jasmine Tea, così come anche opzioni più esotiche come il Chai Tea indiano e il Matcha Green Tea giapponese. Nel listino tè, i prezzi variano da 3,40 a 5,50 euro.

Quanto costa mangiare

Starbucks è il luogo ideale dove fare una pausa pranzo veloce o una merenda golosa. Il famoso store americano, infatti, propone anche sfiziosi snack, sia dolci che salati. Dopo aver visto quanto costa bere un caffè da Starbucks, passiamo quindi a vedere i prezzi di alcune proposte del menù food.

Un semplice croissant costa 1,80 euro, una girella farcita con crema e uvetta 2,50 euro, mentre i vari muffin 3,50 euro.

Un brownie al cioccolato costa 3,90 euro e un fetta di torta 6,90 euro.

Per un toast classico si spendono 6,90 euro. Optando invece per il bagel al salmone, il prezzo sale a 8,50 euro.

