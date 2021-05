Hanno un nome particolare questi splendidi fiori grandi e di colore lilla che possono riempire i nostri balconi e farli sembrare un posto davvero straordinario

30 centimetri di altezza di puro colore e di suggestiva bellezza. Potremmo definire così i “ballon flower” o “fiori palloncino” o “platycodon grandiflorus” o “campanula cinese” (che però ha origini giapponesi!).

Questi sono solo alcuni delle denominazioni di questa pianta erbacea perenne che può letteralmente trasformare un balcone o un giardino.

La pianta palloncino ha copiosi fiori che sono delle campanelle a stella con 4 o 5 lobi, di colore blu, lilla o bianco.

Sono ottime per le aiuole dei nostri giardini. Oppure per i terrazzi e i balconi. In quanto hanno una fioritura molto duratura da giugno all’autunno.

Hanno un nome particolare questi splendidi fiori grandi e dal colore lilla che possono riempire i nostri balconi e farli sembrare un posto davvero straordinario

Si chiama fiore palloncino perché prima che sboccino i fiori la pianta ha la forma di un piccolo palloncino. A poco a poco si aprono i petali e il fiore prende la consueta splendida forma di stella.

Ecco 5 buoni motivi per scegliere la pianta palloncino:

a) proprio a maggio troviamo le piantine pronte da acquistare in vivaio;

b) si adattano bene sia in posizioni soleggiate che a mezz’ombra. Nelle Regioni del Nord è preferibile porle in pieno sole perché anche nelle ore di punta il sole è meno potente che nelle Regioni mediterranee. Al Sud meglio la mezz’ombra perché le ore del mezzogiorno potrebbero bruciare i fiori;

c) l’unico parassita di cui dobbiamo preoccuparci è la lumaca che va ghiotta delle sue foglie;

d) basta rinvasarle ogni due anni se coltivate in vaso e dividerle ogni quattro se coltivate in terrapiena;

e) la concimazione va effettuata ogni 15 giorni in vaso con concime ad alto contenuto di potassio. Se coltivata in terrapiena, possiamo persino concimare ogni tre mesi se usiamo un concime granulare a lento rilascio.

Il segreto del giardiniere: evitare assolutamente il ristagno idrico perché ha radici delicatissime.

Il terriccio va quindi preparato con cura. Se si coltivano in terrapiena, il substrato di queste piante deve essere molto nutriente con compost e stallatico frantumato, aerato.

Deve, inoltre, essere molto drenante quindi aggiungeremo un po’ di sabbia. Se, invece, si coltivano vaso mettiamo sempre cinque centimetri di argilla granulare sul fondo.

Con questi consigli avremo delle vere e proprie macchie di colore sul balcone o in giardino da godere fino ad autunno.

In effetti hanno un nome particolare questi splendidi fiori, grandi e dal colore lilla, che possono riempire i nostri balconi e farli sembrare un posto davvero straordinario. Abbiamo svelato, infatti, tutti i segreti dei “fiori palloncino”.