In cucina ci sono due grandi categorie di cuochi, chi ama cucinare il salato e chi ama cucinare il dolce. Però entrambe le parti sono accomunate dall’interesse comune di rendere felici coloro che gustano i loro piatti. Entrambe le categorie cercano sempre un modo per rendere i loro piatti unici e quasi inimitabili.

Cucinare è una passione che richiede tempo e dedizione, ci vuole anche concentrazione e un po’ di fantasia. Apportare delle modifiche ad un piatto tradizionale è un atto coraggioso che non sempre garantisce la riuscita. Ci sono però alcuni casi in cui le variazioni di un piatto diventano poi un successo che si tramanda da bocca in bocca.

Questa è la ricetta della crema deliziosa per guarnire ogni tipo di dolce che stupirà tutti coloro che la assaggeranno.

Ecco gli ingredienti e la preparazione della deliziosa crema di miele

50 gr di miele liquido di acacia;

50 gr di miele cristallizzato.

Versiamo i due tipi di miele in una ciotola e iniziamo a montare con una frusta per almeno 20 minuti. Ricordiamo che più lo montiamo più questo risulterà chiaro e spumoso. Una volta pronto, possiamo trasferirlo in un barattolo di vetro e conservare a temperatura ambiente. Questa crema una volta montata, non si smonta ma resta perfettamente così.

Se si vuole utilizzare questa crema per farcire torte o creare dei dessert speciali possiamo aggiungere il latte, il latte condensato oppure della panna montata. Per chi lo gradisce è possibile aromatizzare la crema di miele con della vaniglia o della cannella.

Non solo per i dolci

Questa deliziosa crema di miele è perfetta per guarnire dolci e farcire torte ma non solo. Questa può essere abbinata anche a formaggi. Sappiamo bene che il contrasto dolce – salato è da sempre una squisitezza per il palato. Anche chi non è amante del miele, una volta scoperta questa crema non potrà più farne a meno.

