Hanno perso peso velocemente e ci spiegano come fare, ecco i consigli di alcuni attori famosi

Per prepararsi a una parte si ha poco tempo e il problema del peso è spesso presente. Gli attori dimagriscono in poco tempo, ma come fanno? Le tecniche non sempre sono efficaci e sicure ma alcuni di loro le hanno condivise con il pubblico.

Quando si deve interpretare il protagonista di un film e il peso del personaggio è diverso da quello dell’attore, assistiamo a delle trasformazioni davvero sconvolgenti. Senza rischiare potremmo prendere spunto dalle loro esperienze. Essere seguiti da un nutrizionista rimarrebbe, però, un passo da non saltare assolutamente.

A Nicole Kidman è capitato di dover tornare sul set dopo le vacanze e di dover perdere chili in fretta. Il suo metodo prevedeva un uovo a colazione, uno a pranzo e due a cena. Lontano dall’essere un sistema salutare, anche se seguire questo schema per un brevissimo tempo potrebbe aiutare, avrebbe diverse controindicazioni. Se soffriamo di ipercolesterolemia, questo sistema sarebbe fortemente sconsigliato. L’attrice si è dichiarata pienamente soddisfatta. Anne Hathaway per recitare ne Les Miserables ha fatto una dieta a base di avena, humus e ravanelli. I cereali potrebbero essere il perno attorno a cui far ruotare i cibi più nutrienti, soprattutto le verdure e la frutta.

Attacco ai carboidrati e diuresi

Hanno perso peso velocemente e in alcuni casi hanno creato scalpore. Adele ha perso 30 chili con la dieta Sirt. La dieta consisterebbe nel consumare cibi che contengono le sirtuine, composti proteici con attività enzimatica. Questi cibi interagirebbero con la memoria genetica e da qui il nome di dieta del gene magro.

Molti attori preferiscono metodi convenzionali e perdono peso seguendo regole conosciute. Una dieta sana e bilanciata, molti liquidi, fare tanta attività fisica, assumere farmaci appositi. Sono le regole seguite da Tom Hanks prima di girare Philadelphia e Cast Away. Si sono rivelate utili anche per altre star come Chris Hemsworth di Thor che ha interpretato il film Mody Dick e per Raul Bova nella parte di San Francesco. Per perdere peso in poco tempo gli attori preferiscono diete prive di carboidrati, di sale ma con molte sostanze diuretiche. Togliere la massa corporea con la perdita liquidi è la via che seguirebbero più volentieri.

Hanno perso peso velocemente ma ci consigliano di fare attenzione

Natalie Portman, Matthew McConaughey e Christian Bale detengono dei record nella perdita del peso prima di interpretare un film. Natalie Portman mangiava mezzo pompelmo, una carota e poche mandorle facendo 5 ore di sport al giorno prima di interpretare Il Cigno Nero. McConaughey ha scelto liquidi e proteine per ottenere una drastica riduzione di peso quando ha interpretato il ruolo di Ron in Dallas Buyers Club, un personaggio malato di AIDS che gli è valso l’Oscar. Bale mangiava una lattina di tonno e una mela per entrare nei panni de L’Uomo senza Sonno, un personaggio distrutto dalla mancanza di riposo.

Sono casi estremi in cui le esigenze lavorative hanno richiesto uno sforzo deciso. L’insegnamento che dovremmo cogliere, secondo questi protagonisti, è solo uno. Per dimagrire è necessaria la determinazione. È bene aggiungere che non privarsi di nessun alimento sarebbe consigliato. Ogni alimento possiede elementi nutritivi fondamentali per l’organismo. Per questo dobbiamo farci seguire da un nutrizionista. Ogni dieta fai da te con cui imitiamo i personaggi famosi nasconde un’insidia che potrebbe minacciare il nostro fisico molto seriamente.