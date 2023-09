Hai sempre problemi di soldi? La colpa può essere del tuo segno zodiacale: ecco i 3 più poveri dello zodiaco e cosa devono fare per aprirsi alla ricchezza

Oroscopi e previsioni a parte, l’astrologia è lo strumento che ci permette di conoscere gli archetipi che governano la nostra essenza più recondita. Vi sono dunque segni zodiacali per natura ottimisti, o portati al comando. Altri sono pessimisti e autosabotanti: ecco perché faticano a produrre denaro. Hai sempre problemi di soldi? Leggi con attenzione.

Mentre alcune persone sembrano avere la capacità di tramutare in oro tutto ciò che toccano, come novelli Re Mida, altri proprio non riescono a ingranare una certa tranquillità finanziaria. È come se, vittima di meccanismi autosabotanti, bassa autostima e viziati da pregiudizi, non riuscissero a trovare una quadratura professionale adeguata. Alcuni, perché non hanno mai deciso cosa fare da grandi.

Altri, perché sembrano davvero sfavoriti dal destino. Hai sempre problemi di soldi? La colpa può essere del tuo segno zodiacale. Forse, l’archetipo che lo governa, ti ha posto come sfida il governo della realtà materiale. Sovente, chi ha scarsità di risorse e si abitua a vivere con poco, è anche un animo modesto, poetico. Oppure è sufficientemente arrogante dal sentirsi comunque al di sopra degli altri, nonostante l’indigenza. Le sfumature sono infinite. Sapere se è il segno zodiacale la causa della sfortuna che ti auto infliggi, è un primo passo per risolvere il problema e riconciliarti con il concetto di abbondanza.

Ecco la lista dei 3 segni più sfortunati a livello materiale. L’influenza dei loro archetipi è valida anche se si trova nella posizione dell’ascendente, della Luna e del pianeta Giove. Per saperlo, basta consultare il proprio Tema Natale.

Il Sagittario

Per quanto carico di spirito e iniziativa (spesso troppo) il nativo del Sagittario dovrebbe darsi una grassa regolata. La sua incapacità di centrare la freccia in un punto che sia uno, senza farsi distrarre, non lo aiuta. Così come darsi agli investimenti più strani e avventurosi. Per cominciare, il Sagittario dovrebbe sacrificare un po’ della propria verve e rimettere i piadi a terra, quando si tratta di soldi.

I Pesci

I nativi dei Pesci sono fatti per darsi all’arte, alla creatività, alla danza, a tutto ciò che è impalpabile. E, per quanto sia piacevole immaginare di galleggiare nel loro universo ovattato, ogni tanto è il caso di scendere dalle nuvole. E pensare, ad esempio, a come far diventare la propria attitudine alla creazione un business proficuo. Se il Pesci dovesse recuperare un minimo di organizzazione mentale, talento e strategia lo porterebbero a guadagnare parecchi quattrini.

I Gemelli

I nativi dei Gemelli possono solo sperare di essere domati da un segno di Terra, altrimenti il loro pregiato e profondo intelletto rischia di fagocitarli. Ottimi per la carriera accademica e per disquisire di filosofia, il Gemelli stenta a darsi una quadratura professionale, come se le cose del Mondo materiale fossero nulla in confronto alla nobiltà della metafisica. Il nativo, sarebbe il prototipo perfetto dello scritore geniale che vive in un tugurio. Eppure, la loro mente è perfetta anche per la giurisprudenza, l’organizzazione aziendale e le discipline tecnico/scientifiche. Sarebbe meglio, infatti, orientassero il loro percorso di studi su qualcosa di più pratico che speculativo, se vogliono prima o poi guadagnarsi da vivere.

