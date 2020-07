Hai mai provato a buttare una pastiglia per la pulizia della dentiera nel WC? Questo è quello che succede. Una compressa per la dentiera nel WC? L’effetto è davvero sorprendente. Credo che a nessuno piaccia una tazza del gabinetto sporca, con il calcare o gocce di urina. Eppure la pulizia del water è una cosa che si rimanda costantemente. Perché diciamocelo, è una di quelle faccende domestiche abbastanza sgradevoli. In realtà, nulla è più semplice, si fa in un batter d’occhio e non è nemmeno così disgustoso. E poi preferite un WC sporco o uno pulito su cui sedervi?

Esiste un metodo che vi farà risparmiare tempo e fatica. Potrete dire addio alla schiena curva sul water, lo strofinare le pareti del WC e al sudore che cola durante queste operazioni. Perché finalmente avrete a vostra disposizione un rimedio infallibile per la pulizia del WC. Non hai bisogno nemmeno di prodotti per la pulizia costosi, malsani e non rispettosi dell’ambiente. Quindi cosa aspetti? Prova questo nuovo metodo e vedrai la tua vita cambiare.

Il metodo è molto semplice. E non richiederà nessuno sforzo. Non è il solito metodo bicarbonato e aceto, che ormai conoscono tutti. Tutto quello che ci serve sono delle compresse per la pulizia della dentiera. Lo so, non tutti hanno una dentiera a casa, ma il risultato è fantastico e potreste iniziare a pulire il vostro WC solo con questo oggetto. Butta due pastiglie nella tazza del water. Aspetta che comincino a friggere e poi versa un litro di acqua calda. Strofina la tazza con uno spazzolino da toilette e sarà di nuovo priva di calcare, brillante e pulita.