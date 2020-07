Che fastidio quei crampi improvvisi alle gambe e ai piedi, soprattutto, quando ci stiamo addormentando e ci stiamo immergendo tra le braccia di Morfeo. Anche perché capitano spesso al termine di una lunga e impegnativa giornata lavorativa. E, mentre stiamo entrando nel dormiveglia, ossia nel momento più rilassante della notte. Perché quando ci addormentiamo siamo colti dai crampi notturni e da fitte dolorose, quindi. Durano solo qualche istante, che sembra però non finire mai!

Quali sono le cause

I motivi dei crampi notturni sono molto più semplici di quanto pensiamo, e, per questo possiamo contrastarli efficacemente. Le cause principali sono:

– Una cena particolarmente pesante e calorica

– Un’alimentazione generalmente scorretta

– La mancanza di nutrienti essenziali nella nostra dieta

– La carenza di magnesio e potassio

Non sottovalutare però la disidratazione

Un altro dei motivi del perché quando ci addormentiamo siamo colti dai crampi notturni è la mancanza d’acqua. Sì, perché, ancora una volta, se beviamo poco, il nostro fisico ce la fa pagare cara. Chi beve almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, difficilmente soffre di crampi notturni. Bere a sufficienza permette ai muscoli e ai tessuti di ricevere nutrimento a sufficienza, evitando così di irrigidirsi. Non solo acqua, ma anche tè e tè verde, in particolare, grande alleato della circolazione sanguigna e della lotta all’ossidazione arteriosa.

Una motivazione curiosa, ma comune

Ci sono anche parecchi casi di crampi notturni che dipendono dalla postura assunta durante il giorno, magari al lavoro. Se il sangue infatti non scorre bene e fluidamente in tutto il corpo, a causa di una postura rigida e poco elastica al lavoro, ecco a distanza di qualche ora, i crampi! Il consiglio per chi lavora molte ore nella stessa posizione è quello di fare un po’ di stretching prima di dormire e tonificare i muscoli. Se siamo soggetti ai crampi notturni spesso, allora bisogna intervenire per capire cosa manchi al nostro fisico, come suggerito sopra. Ma, un consiglio pratico e utile è anche quello di dormire con i piedi rialzati rispetto al resto del corpo. Così permettiamo alla circolazione di scorrere meglio!