Hai iniziato a lavorare dopo il 1995? C’è una regola sulle pensioni che pochi conoscono davvero

Negli ultimi anni il dibattito sulle pensioni italiane si è spostato sempre più sul nodo della disparità tra generazioni. Chi è entrato nel mondo del lavoro dopo il 1995 si trova a fare i conti con un sistema contributivo puro, più aderente all’equilibrio dei conti ma anche molto meno protettivo sul fronte degli importi minimi.

Il punto critico è l’accesso all’integrazione al trattamento minimo, una garanzia storica del sistema retributivo e misto che però oggi resta preclusa a milioni di futuri pensionati, anche in presenza di assegni particolarmente bassi. Questo solleva interrogativi non solo tecnici, ma profondamente economici: come si concilia la sostenibilità della spesa previdenziale con la necessità di assicurare una soglia minima di reddito a chi ha lavorato per decenni?

E quali strumenti restano, concretamente, per i contributivi puri che si avvicinano alla pensione?

Come funziona davvero l’integrazione al trattamento minimo

Per capire perché i contributivi puri restano esclusi dalla pensione minima bisogna partire dalla logica dell’integrazione al trattamento minimo. Si tratta di un meccanismo tipico del vecchio impianto previdenziale italiano, pensato per evitare che alcune pensioni scendessero sotto una soglia ritenuta socialmente accettabile.

Per il 2026 questa soglia è fissata a 611,85 euro al mese. Chi percepisce una pensione inferiore, e rientra in determinati requisiti di reddito e categoria, può ottenere un’integrazione che porta l’assegno fino al livello stabilito dalla legge. Il punto decisivo, dal punto di vista economico, è che questa rete di sicurezza vale soltanto per chi possiede anche un solo contributo prima del 1996, e quindi rientra nel sistema retributivo o misto. Chi è interamente nel contributivo non può accedere a questa integrazione, anche se percepisce pensioni molto basse.

Dal punto di vista dell’analisi economica il paradosso è evidente: i lavoratori più esposti al rischio di pensioni ridotte sono proprio quelli del sistema contributivo puro, cioè gli esclusi dall’integrazione al minimo. Il metodo contributivo lega in modo stretto l’importo della pensione a quanto effettivamente versato durante la vita lavorativa.

carriere frammentate, part-time involontari, contratti a termine e retribuzioni stagnanti – fenomeni molto diffusi dal 1996 in poi – si traducono in montanti contributivi modesti e, di conseguenza, in assegni futuri più bassi rispetto alle generazioni del retributivo. Chi ha anche solo una parte di carriera nel sistema misto può invece contare su un calcolo generalmente più favorevole e, in presenza dei requisiti, sull’integrazione fino alla soglia minima. La differenza non è solo contabile: tocca direttamente il tema dell’equità tra generazioni che hanno finanziato lo stesso sistema con regole profondamente diverse.

Corte costituzionale, primi spiragli e limiti dell’attuale quadro normativo

Negli ultimi anni qualcosa ha iniziato a muoversi sul fronte giuridico, segnalando che il tema non è più solo politico o tecnico. Con la sentenza n. 94 del 2025 la Corte costituzionale ha giudicato illegittima l’esclusione automatica dell’integrazione al trattamento minimo per l’assegno ordinario di invalidità riconosciuto ai contributivi puri. L’INPS ha recepito questo orientamento con la circolare n. 20 del 2026, aprendo uno spiraglio importante sul piano dei principi.

Dal punto di vista pratico, però, l’impatto resta circoscritto: non vengono modificate le regole generali per le normali pensioni contributive, ma si afferma che alcune disparità possono essere sottoposte a scrutinio di legittimità costituzionale. Per l’investitore sociale – lo Stato – questo significa dover bilanciare in modo più trasparente sostenibilità finanziaria e tutela minima dei redditi pensionistici, in un contesto di risorse pubbliche limitate e invecchiamento demografico.

Assegno sociale e prospettive future per chi è nel contributivo puro

Per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995, oggi l’unica rete di sicurezza in presenza di redditi molto bassi resta l’assegno sociale. Non si tratta di una pensione, ma di una misura assistenziale finanziata dalla fiscalità generale, riconosciuta solo al rispetto di stringenti limiti di reddito. Nel 2026 l’importo è pari a 546,24 euro mensili, quindi inferiore alla soglia del trattamento minimo previdenziale.

Dal punto di vista di un lavoratore contributivo la differenza è sostanziale: da un lato una prestazione maturata grazie ai contributi versati, dall’altro un aiuto legato alla condizione di bisogno. Con l’avanzare dell’età pensionabile dei contributivi puri, il nodo diventerà sempre più centrale: se il legislatore non interverrà, una quota crescente di futuri pensionati rischia di dipendere da strumenti assistenziali, con implicazioni rilevanti sia per la finanza pubblica sia per la coesione sociale.