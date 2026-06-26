Affitto più basso fuori città? Attenzione: tra benzina e parcheggi il risparmio può sparire

Per molte famiglie italiane tentate dall’idea di lasciare il centro città, l’equazione sembra semplice: affitto più basso in periferia, maggiore respiro nel bilancio mensile. La realtà economica, però, è meno lineare. Al risparmio sul canone si contrappone una voce di spesa sempre più pesante: la mobilità quotidiana.

Carburante, manutenzione dell’auto, parcheggi e abbonamenti ai mezzi pubblici non sono costi occasionali, ma uscite ricorrenti che incidono in modo strutturale sui conti domestici e aziendali. L’analisi della CNA mostra come, in molti casi, il vantaggio teorico si riduca drasticamente, fino quasi a scomparire in alcune aree del Paese.

Capire dove si forma questo “costo nascosto” diventa fondamentale non solo per chi sta valutando un trasloco, ma anche per artigiani, professionisti e policy maker chiamati a ripensare infrastrutture, trasporti e politiche abitative in chiave di sostenibilità economica di lungo periodo.

Quando l’affitto scende ma il bilancio non respira

Dal punto di vista strettamente numerico, spostarsi dal centro alla periferia sembra una scelta razionale: ridurre il canone di 300 euro al mese significa, sulla carta, oltre 3.500 euro di risparmio annuo. Il problema è che questa cifra non resta intatta. La CNA evidenzia come carburante, manutenzione ordinaria, assicurazione, pneumatici e parcheggi possano mangiarsi rapidamente una porzione rilevante del vantaggio, trasformando un’operazione apparentemente virtuosa in un pareggio mascherato.

I casi di Milano, Roma, ma anche Firenze e Bologna mostrano uno schema ricorrente: il beneficio immobiliare esiste, ma viene drasticamente ridimensionato dagli spostamenti casa-lavoro. A Milano il risparmio teorico sfiora i 5.400 euro, ma circa 2.300 se ne vanno in mobilità; a Roma il quadro è simile, con oltre 2.200 euro assorbiti dai trasporti. Il risultato è un guadagno reale assai inferiore alle aspettative iniziali.

Nel Centro e soprattutto nel Sud il quadro diventa ancora più critico. In città come Bari, Napoli, Perugia e Ancona i costi degli spostamenti arrivano ad assorbire oltre due terzi del vantaggio generato dall’affitto più basso. Ma è in realtà come Potenza, Catanzaro, Salerno e Lecce che il paradosso emerge in tutta la sua evidenza: tra l’85% e il 90% del risparmio viene eroso dalla mobilità quotidiana.

In pratica, famiglie che si aspettavano migliaia di euro in più all’anno si ritrovano con poche centinaia di euro effettive, spesso a fronte di tempi di viaggio molto più lunghi e una qualità della vita peggiorata. Le cause sono note: distanze maggiori, scarsa capillarità del trasporto pubblico, uso quasi obbligato dell’auto privata. Tutti elementi che trasformano il pendolarismo in una vera e propria tassa implicita sulla scelta abitativa.

Artigiani e imprese: quando la mobilità è un costo fisso strutturale

Se per il lavoratore dipendente la voce mobilità pesa soprattutto sul tragitto casa-lavoro, per artigiani e microimprese diventa un autentico costo fisso di bilancio. Il serramentista che percorre 20.000 chilometri l’anno, l’elettricista che supera abitualmente i 5.600 euro di spese per veicolo, i termoidraulici che sfiorano i 6.700 euro fino ad arrivare agli installatori con quasi 8.000 euro per 35.000 chilometri: sono numeri che parlano la lingua dei margini operativi.

In un contesto di rincari delle materie prime e concorrenza intensa, ogni euro speso in carburante e manutenzione riduce la capacità di investimento, innovazione e, in ultima analisi, redditività. Per molte attività la mobilità non è comprimibile: spostarsi fa parte del servizio offerto. Da qui la necessità di considerare questi costi nelle scelte di localizzazione della sede, di rinnovo del parco mezzi e nella definizione dei listini.

Casa, lavoro e infrastrutture: leggere i numeri prima di decidere

Il progressivo allontanamento tra casa e lavoro non è solo una questione urbanistica, ma un problema economico di sistema. I prezzi immobiliari nei grandi centri sono cresciuti più dei redditi, mentre il trasporto pubblico non sempre ha accompagnato l’espansione delle aree residenziali. Il risultato è un’“economia del pendolarismo” dove il costo di vivere lontano dal centro incorpora anche ore di viaggio, usura dei veicoli e maggiore esposizione alla volatilità dei prezzi dei carburanti.

Per chi sta valutando un trasferimento, il passaggio chiave è trasformare le percezioni in numeri: stimare il risparmio annuo sull’affitto, calcolare in modo realistico i chilometri percorsi, attribuire un costo completo all’auto e confrontare il saldo finale. Sullo sfondo resta il tema politico e infrastrutturale richiamato dalla CNA: senza un rafforzamento coordinato di trasporto pubblico e politiche abitative, il rischio è che il caro casa si trasformi in caro mobilità, con effetti rilevanti su famiglie e imprese.