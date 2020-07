A molti di noi succede di dimenticare il PIN della carta di credito. Non importa che tu sia una persona attenta e ordinata o che viva un po’ nel tuo mondo. Può capitare a tutti di perdere le proprie credenziali. Spesso si tratta di quelle per accedere alla propria mail. Oppure sono quelle per ritirare soldi dalla propria carta di credito. E quando si presenta questa situazione, è una vera scocciatura. Ma, niente paura, le cose sono spesso più semplici di quello che sembrano. Hai dimenticato il PIN della carta di credito? Ecco cosa fare per recuperarlo.

Dimenticare il PIN della carta di credito

Spesso succede che ci si dimentichi dei propri dati di accesso. Con le carte di credito, soprattutto, è molto facile. In particolar modo se ne hai più di una. Come primo consiglio, scrivi in più luoghi il tuo PIN. E accertati che siano sicuri!

Fai una cartella segreta sul tuo computer con tutte le credenziali necessarie. E, in caso il computer non dovesse più funzionare, scrivile anche su un quaderno. Cerca di tenere questo quaderno in qualche luogo sicuro della casa. E non scrivere mai a cosa il PIN si riferisce. Trova un modo in cui solo tu possa capire quello che c’è scritto. Se prima non avevi fatto queste cose e hai dimenticato il PIN della carta di credito, ecco cosa fare per recuperarlo.

Come recuperare il PIN

Se non ricordi più il PIN della tua carta, chiama il servizio clienti della tua banca. Potrai richiedere un rinvio del PIN dopo aver dimostrato di essere il titolare della carta.

Se non avete più il PIN per l’accesso online, alcune banche hanno delle funzioni online che rendono facilissima questa operazione. Basterà andare sulla home banking e inserire i dati sufficienti per riceverlo.

In caso di smarrimento della carta o del PIN, la procedura invece è un po’ più complessa. Comunica subito alla tua banca ciò che sta accadendo. In questo modo gli operatori potranno offrirti la soluzione più veloce. Ci vorrà un po’ di tempo per recuperarlo. E c’è da dire che ogni banca ha i suoi metodi. Ma esiste sempre un modo per recuperare il tuo PIN. Quindi, nel caso te lo fossi dimenticato, niente paura. Chiama il servizio clienti e chiedi cosa fare!