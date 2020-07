Il nuovo test sierologico riuscirà a risollevare le sorti di Diasorin?

Come scrivevamo in un precedente articolo durante la pandemia le azioni dell’azienda sono schizzate al rialzo sfruttando il flusso positivo delle notizie che hanno riguardato il titolo. In particolare Diasorin ha fatto dell’emergenza coronavirus un’opportunità per crescere e dare vita alla performance stratosferica di cui abbiamo riportato. La società, infatti, ha sviluppato test sierologici e molecolari per individuare il coronavirus che hanno avuto molto successo nel mondo.

Tuttavia denunce e dubbi riguardanti alcuni appalti vinti da Diasorin avevano messo in crisi il titolo che aveva prepotentemente ritracciato.

La società, però, non si è arresa e proprio nei giorni scorsi ha annunciato il lancio del nuovo test Liaison Sars-CoV-2 IgM, marcato CE e reso disponibile negli Stati Uniti attraverso la notifica di validazione presentata alla Food and Drug Administration (Fda). L’obiettivo è quello di

“supportare l’identificazione di individui con una risposta immunitaria adattiva al Sars-CoV-2 e di analizzare la risposta immunitaria dei pazienti affetti da Coronavirus”.

Le quotazioni non hanno, però, reagito positivamente alla notizia del nuovo test seriologico.

D’altra parte il consenso degli analisti su Diasorin rimane underweight con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione compresa tra il 10%-15%.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Diasorin

Diasorin (MIL:DSA) ha chiuso la seduta del 29 giugno in rialzo rispetto alla seduta precedente dello 0,41%, chiudendo a quota 170,41€.

La proiezione in corso, nonostante il rimbalzo delle ultime settimane, rimane ribassista con prossimo obiettivo in area 152,37€. Una prima indicazione della direzione dei prezzi si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 163,81€. La massima estensione del ribasso in corso si trova in area 122,68€.

Potremmo parlare di inversione rialzista, invece, nel caso di chiusure settimanali superiori a quota 181,89€.