D’estate molti di noi amano viaggiare e conoscere nuove nazioni. C’è chi si accontenta di andare al mare a nuotare e riposarsi, mentre in molti amano visitare le città europee. I mesi più caldi possono essere un periodo dell’anno ideale per visitare luoghi che solitamente sono freddi e piovosi. Oggi parleremo di una destinazione amatissima dagli italiani, che si trova a un’ora di aereo dal nostro Paese. E spiegheremo perché ha vinto il premio del museo dell’anno questo sito interessantissimo per chi ama la scienza e la psicologia umana.

Una città ricca di attrazioni e sorprese

Quando visitiamo Paesi esteri, conoscerne i musei può essere un modo per capire meglio le culture e le storie. In Europa c’è una grande tradizione museale, in particolare nell’Europa continentale. Quadri, storia, ma anche fenomeni sociali sono i temi più diffusi. Oggi vogliamo parlare di un luogo che si trova nei Paesi Bassi, per la precisione nella città di Amsterdam. Moltissimi italiani conoscono e amano questa città, ricca di cultura e di attrazioni. Tutti conoscono il Museo Van Gogh e il Rijksmuseum, tappe obbligate di chi ama l’arte. Ma Amsterdam ha moltissimo altro da offrirci, come numerose attrazioni fuori dai circuiti di massa. Oggi vogliamo proprio parlare del Museum van de Geest, ovvero il Museo della mente.

Ha vinto il premio del museo dell’anno questa gemma nascosta che affascinerà grandi e piccini

Situato nel quartiere di Haarlem, si tratta di un sito creato nel 2005, che ha poi subito rinnovamenti e aggiornamenti. Il museo sorge all’interno di un ex lebbrosario e sanatorio e ospita un percorso moderno e multimediale sulla psichiatria e la malattia mentale. Nelle sue due sedi fisiche, è possibile seguire le esposizioni che ci trasportano all’interno delle nostre menti e die quelle degli altri. Accanto alla mostra permanente troviamo anche esibizioni temporanee. Accanto a questi percorsi di divulgazione scientifica è possibile ammirare mostre d’arte sul tema.

Questo museo unico ed interessantissimo ci trasporta in un’altra dimensione e ci permette di riflettere su noi stessi e sulla nostra psiche. Grazie alla sua innovazione ha vinto il premio European Museum of the year, che viene assegnato ogni anno ai musei più interessanti e particolari.

Il biglietto di ingresso costa 20 euro ma sono previste diverse riduzioni per ragazzi e studenti. Se capitiamo ad Amsterdam non possiamo perderci questo museo, perfetto per grandi e piccini.

Lettura consigliata

A due passi da Torino c’è questo capolavoro dell’architettura mondiale che in pochi conoscono