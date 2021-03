Tutti vogliamo una chioma di capelli folta e in salute, specialmente oltre una certa età. Purtroppo, con il tempo i capelli non soltanto perdono i loro pigmenti, ma diventano anche più sottili e fragili.

Per questo, in commercio esistono infiniti prodotti che promettono di far tornare i nostri capelli robusti, spessi e lucenti come una volta. Ma forse non tutti sanno che questi prodotti sono in circolazione da moltissimo tempo, e anche nelle regioni più remote, le donne hanno trovato degli ingredienti naturali miracolosi per la cura dei propri capelli. Tra queste ci sono le donne Yao, conosciute per i loro capelli lunghissimi, folti e robusti.

Ma qual è la loro routine di bellezza?

Vediamo il segreto delle donne Yao che hanno i capelli neri anche a 80 anni.

Le donne Yao sono famose per i loro capelli sempre neri e robusti

La popolazione degli Yao vive nel sud della Cina, nella regione dello Guanxi. E le donne Yao sono famosissime per i loro lunghi capelli. Secondo la tradizione, le donne si tagliano i capelli soltanto una volta nella vita: quando raggiungono la maggiore età.

Da allora in poi, lasciano crescere i loro capelli, che diventano un vero e proprio motivo di onore. I capelli delle donne Yao sono sempre robusti, folti e senza una traccia di grigio. Ottengono questo spettacolare risultato grazie all’uso di un prodotto completamente naturale. Ecco il segreto delle donne Yao che hanno i capelli neri anche a 80 anni.

Il segreto è l’acqua di riso

Per mantenere i loro capelli da Guinness dei primati, le donne Yao utilizzano un prodotto a cui tutti abbiamo accesso. Si tratta dell’acqua di riso.

L’acqua di riso è il liquido che risulta dalla bollitura del riso bianco, quello che di solito gettiamo nello scarico dopo aver cotto del riso.

In verità, l’acqua di riso, soprattutto se fermentata, è un toccasana incredibile per i capelli. È ricchissima di nutrienti e stimola la crescita. Inoltre, rende i capelli più lucenti, e li protegge dai danni delle spazzole, del sole e del tempo.

