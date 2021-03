In attesa che la saga volga al termine (clicca qui per leggere i report precedenti), Atlantia potrebbe essere il titolo ideale per raddoppiare il proprio capitale nei prossimi mesi. A breve, infatti, si potrebbero creare le condizioni per un’esplosione dei prezzi. Tuttavia l’andamento sul settimanale non da’ ancora certezze, ma di questo ci occuperemo nella prossima sezione.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa. Questo giudizio è supportato da un quadro fondamentale non proprio esaltante. Ad esempio, con un valore aziendale stimato di 6.5 volte il fatturato dell’esercizio in corso, la società sembra avere una forte sopravvalutazione confermata anche da altri indicatori.

Iscriviti al webinar del 25 marzo e scarica gratis il report esclusivo

Scopri le tecniche di trading ultilizzate da Serghey Magala per guadagnare sui mercati e scarica subito il report gratuito "3 indici e 3 titoli esplosivi - Indici azionari e titoli vicini all'esplosione dei prezzi" per operare sui mercati APPROFITTANE ORA!

Solo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow esprime una sottovalutazione del 50% circa.

Secondo l’analisi grafica Atlantia potrebbe essere il titolo ideale per raddoppiare il proprio capitale nei prossimi mesi

Atlantia (MIL:ATL) ha chiuso la seduta del 24 marzo a quota 15,795 euro in rialzo dello 0,89% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma da otto settimane è ingabbiata all’interno del trading range 14,96-16,22 euro. Solo una chiusura settimanale esterna a uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura con un potenziale rialzista massimo di circa il 50% rispetto ai livelli attuali.

Al ribasso, invece, le quotazioni potrebbero a rivedere i minimi di ottobre 2020.

Da notare che sia il BottomHunter che lo Swing Indicator sono impostati al rialzo.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Sul mensile la proiezione in corso è ribassista, ma è da un anno che le quotazioni stanno oscillando intorno al supporto chiave in aera 14,38 euro (I obiettivo di prezzo). Per una definitiva ripartenza al rialzo bisognerà attendere una chiusura mensile superiore a 17,82 euro. In questo caso le quotazioni si dirigerebbero verso gli obiettivi indicati in figura. La massima estensione del movimento rialzista passa per area 35 euro per un potenziale rialzo di oltre il 100%.

Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura.