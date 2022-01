Cosa cucinare di domenica o in un qualsiasi giorno in cui si ha voglia di provare un primo piatto alternativo? In genere si ripiega sulla solita lasagna o su una delle sue infinite varianti. Come ricetta diversa dalle solite, avevamo già proposto un filante risotto gratinato al forno che sarà la gioia del pranzo della domenica per chi lo proverà.

Stavolta vedremo un primo piatto semplice ma originale. Tra i suoi ingredienti principali c’è la zucca, un ortaggio di stagione e versatile in cucina, che si raccoglie da fine agosto a inizio novembre. Non pasta al forno, cannelloni o ravioli, ma prepariamo queste crespelle alla zucca che tutta la famiglia amerà.

Una breve descrizione

Le crespelle sono delle sfoglie di impasto che possono essere farcite con diversi ingredienti. Ne esistono versioni dolce o salate. In questo caso useremo la zucca e la salsiccia, insaporite con scalogno e rosmarino, per realizzare un cremoso ripieno. Il risultato sarà un ottimo primo piatto invernale che piacerà a tutti.

Ingredienti per 4 persone

250 g di farina 00;

500 g di latte intero;

3 uova;

1 pizzico di sale;

500 g di zucca;

300 g di salsiccia fresca;

1 scalogno;

1 rametto di rosmarino;

q.b. burro fuso, olio extravergine di oliva, sale e pepe;

50 g di parmigiano grattugiato;

500 ml di besciamella (ecco come farla in casa).

Per preparare la pastella, prendere una ciotola e montare al suo interno le uova con il latte e un pizzico di sale. Incorporare la farina e lasciarlo riposare in frigorifero per mezz’ora.

Intanto pulire e tagliare a dadini la zucca. Farla stufare in padella con olio e scalogno tritato e insaporirla con le spezie. Rimuovere la salsiccia dal budello, sbriciolarla con le mani e farla rosolare in padella usando poco olio. Chi vuole, può sfumarla con del vino bianco secco.

Prendere una padella antiaderente, imburrarla e cuocere poche crespelle alla volta al suo interno. Per farlo, versare al suo interno un po’ di pastella sulla superficie già calda e far roteare la padella tramite il manico. In questo modo, l’impasto si spanderà. Quando si formeranno delle bollicine sulla sua superficie, girarla e farla cuocere per un altro mezzo minuto. Infine, farcire ogni crespella con la zucca ridotta in purea e la salsiccia.

Arrotolare ogni crespella fino a dargli la forma di un cannellone. Imburrare una pirofila e mettere tutte le crespelle al suo interno. Cospargerle con la besciamella e una spolverata di parmigiano. Infine, cuocerle per 20 minuti a 200° azionando il grill negli ultimi minuti. Servirle ancora calde.