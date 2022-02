Ci sono alcuni oggetti, presenti nel nostro appartamento, che potrebbero valere una vera e propria fortuna. L’unica cosa che dobbiamo fare è capire quali sono. Quando si parla di oggetti vintage, infatti, non tutti sanno che potrebbero avere un valore immenso. Questo grazie alla loro storia, al peso che hanno avuto nel passato e all’attrattiva che suscitano nei collezionisti. In questo caso, ci sono alcuni elementi in particolare che ad oggi sembrano essere parecchio ricercati. Dischi, vinili e ricordi appartenenti a determinati cantanti, italiani e non, potrebbero farci mettere da parte un bel gruzzoletto. Perciò, cerchiamo di capire quali sono e vediamo se siamo tra i fortunati che hanno in casa uno di questi gioielli.

Ci sono diversi oggetti vintage che valgono una fortuna, soprattutto quando si parla di musica

Ci sono tanti oggetti, che appartengono al mondo della musica, che potrebbero effettivamente fare gola ai collezionisti. Tra questi, ne evidenzieremo qualcuno, così da poter iniziare a vedere se siamo tra i fortunati che potrebbero pensare di venderli. Per esempio, potremmo controllare se abbiamo alcuni elementi collegati al magistrale Vasco Rossi. Infatti, ci sono alcuni oggetti, relativi al cantante, che sembrano valere una vera e propria fortuna, proprio come specificato in questo nostro precedente articolo. Ma, ovviamente, non è tutto. Infatti, dovremmo anche controllare se possediamo alcuni dischi, vinili e particolari che possono essere collegati allo storico Gianni Morandi. Anche in questo caso, alcuni potrebbero valere un piccolo tesoro, che sicuramente ci potrebbe far comodo. Abbiamo indicato, tra l’altro, tutti quelli che potrebbero interessare in questo nostro precedente articolo.

Guardiamo bene in casa perché questo eccezionale vinile che tutti conoscono e hanno cantato a squarciagola vale un vero patrimonio

Oggi, invece, ci concentriamo su un solo vinile in particolare, che sembrerebbe valere una vera e propria fortuna. Stiamo parlando del meraviglioso e storico King Bee/Lucy Leave dei fantastici Pink Floyd. Questo 45 giri è noto alla maggior parte di noi, soprattutto per le stupende canzoni al suo interno, da Remember Me a Walk with Me Sydney. Bene, pare che questo vinile nello specifico sia stato venduto all’asta a ben 30.000 dollari. Si parla, quindi, di una vera e propria fortuna, da non sottovalutare o ignorare in alcun modo. Perciò, ora che lo sappiamo, guardiamo bene in casa perché questo eccezionale vinile potrebbe farci mettere da parte una ingente somma di denaro.

Approfondimento

In molti li hanno in casa senza sapere di possedere una vera e propria fortuna. Ecco di cosa si tratta